Jalisco refuerza la conectividad aérea para 2026

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Turismo, concluyó su participación en Routes Americas 2026 con la presentación de proyectos para fortalecer la conectividad aérea de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.

El encuentro se realizó en Río de Janeiro del 3 al 5 de marzo y reunió a representantes de aerolíneas y autoridades del sector. Durante el foro, la delegación jalisciense sostuvo 30 reuniones estratégicas con tomadores de decisiones de la industria aérea para promover las ventajas del estado y diversificar sus mercados emisores.

La comitiva presentó un portafolio diferenciado para cada destino. En el caso de Guadalajara, se destacó su dinamismo como centro de negocios, tecnología y turismo urbano. Para Puerto Vallarta, se subrayó su posición como destino de lujo y de playa líder en Latinoamérica.

Además, se resaltó que la conectividad carretera y la red de 12 Pueblos Mágicos representan una oportunidad para que las aerolíneas fortalezcan o amplíen rutas hacia el interior del estado.

Las acciones se realizaron en coordinación con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que expuso los avances de una inversión de 26 mil millones de pesos destinada a la modernización y expansión de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.

En el marco del encuentro se sostuvieron diálogos con aerolíneas de Europa, América Latina y Norteamérica para evaluar nuevas frecuencias o rutas directas.