La Fiscalía de Jalisco informó del hallazgo de una persona sin vida y la detención de otras tres tras llevar a cabo operativos en centros de rehabilitación, también conocidos como "anexos".

La dependencia estatal detalló que, entre los resultados más recientes de estas operaciones estratégicas, está el hallazgo de una persona sin vida, denunciada como desaparecida tras su internamiento en un anexo ubicado en la colonia Tulipanes de Tonalá.

Te recomendamos: Congreso autoriza incremento al predial en 17 municipios para 2026

Según las investigaciones, la víctima se encontraba en calidad de interno en dicho centro desde el pasado 3 de noviembre, sin embargo, su familia dejó de saber de él y denunció su desaparición desde el 8 de noviembre.

Personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas inició un operativo el pasado 11 de noviembre y se inspeccionaron tres lugares: el centro en mención, una sucursal del mismo y otro predio en el mismo municipio.

En este último predio, ubicado en la colonia Los Amiales, se localizó una persona fallecida sin identificar cuyas características corresponderían a la persona desaparecida. El cuerpo se encontraba parcialmente enterrado.

Por los hechos, se detuvo a tres hombres —Francisco "N", Julio Daniel "N" y José Jacob "N"— señalados como presuntos encargados del centro y posibles partícipes de la desaparición y muerte del interno.

Durante las revisiones al centro, también se detuvo a otra persona por el delito de homicidio calificado.

Mientras tanto, las dos sucursales y el predio quedaron asegurados por la Fiscalía del Estado para continuar con las investigaciones correspondientes, por lo que 89 personas que se encontraban internas fueron reintegradas a sus familias.

Lee también: Secretaría de Economía entrega certificación Hecho en México al CRT y cámara tequilera

NA