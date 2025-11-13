IDEFT y empresarios de Tlajomulco firman convenio para capacitación

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y la asociación civil Industriales y Empresarios de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (IyETZ), firmaron recientemente un convenio de colaboración para ampliar las oportunidades de capacitación dirigidas a los trabajadores del sector productivo.

Este acuerdo busca fortalecer el talento humano con habilidades específicas y acorde a las demandas actuales del mercado laboral en la región de Tlajomulco. La iniciativa se alinea con la visión del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y la política educativa de la Secretaría de Educación.

Salvador Cosío, director general del IDEFT, enfatizó que la colaboración refrenda el compromiso de acercar capacitación de calidad a quienes impulsan el crecimiento de Jalisco, el instituto atiende las necesidades reales del sector productivo con cursos pertinentes, instructores especializados y modelos de formación que generan empleabilidad y movilidad laboral, según sus declaraciones.

El IDEFT ofrece una amplia gama de cursos en diversas áreas como electricidad, soldadura, máquinas y herramientas, tecnologías de la información, administración, comercio, alimentos y bebidas, salud y servicios, también se proporcionan certificaciones alineadas al CONOCER.

La alianza permitirá la implementación de programas de formación a la medida, incorporando no solo habilidades técnicas, sino también competencias socioemocionales, liderazgo y trabajo en equipo para los participantes.

Fortalecimiento del sector productivo en Tlajomulco

Durante la firma del convenio, Sebastián Martín Martínez Balderas, presidente de IyETZ, subrayó la importancia de establecer vínculos formales con el IDEFT. El objetivo es impulsar una estrategia de capacitación continua que fortalezca la competitividad del sector industrial en Tlajomulco, acercando formación pertinente y certificada a trabajadores, emprendedores y empresas. La directiva de IyETZ estuvo representada por Adrián Jiménez López, vicepresidente, y Julia Adriana López Hernández, directora.

Invitados especiales como Patricia Alvarado, presidenta de Conciencia y Acción México; Rurik Flores Rodríguez, del Sistema Neuro Sostenible; y Juan Carlos Labeaga, de Infinance, destacaron la relevancia de esta articulación entre el gobierno, el sector privado y las organizaciones civiles. Consideran que dicha colaboración es fundamental para el impulso del desarrollo regional, creando sinergias que benefician a la comunidad.

Nuevos convenios para la región Altos Norte de Jalisco

En línea con la política de vinculación regional del IDEFT, se formalizaron otros dos acuerdos significativos en el municipio de Lagos de Moreno. Uno de ellos fue con el Colegio Pedro Moreno, representado por su directora, Guillermina Serafín Serafín, y por parte del IDEFT, Georgina Guadalupe Delgado Ortiz, directora del Plantel Lagos de Moreno. Este convenio busca fortalecer el dominio del idioma inglés entre la comunidad estudiantil del colegio, mejorando sus oportunidades académicas y su bienestar mediante capacitación especializada.

El segundo acuerdo en Lagos de Moreno se estableció con el instituto Francisco Orozco y Jiménez A.C. Juan Manuel González Ortega, director de la institución educativa, formalizó el pacto para impulsar programas de formación y actualización. El propósito es fortalecer las competencias de su comunidad escolar, asegurando que los estudiantes y el personal docente tengan acceso a recursos educativos relevantes y actualizados.

Con estas acciones, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco reafirma su compromiso de consolidar alianzas estratégicas. Estas colaboraciones buscan impulsar la empleabilidad, la especialización y el crecimiento profesional, beneficiando así directamente a la población de Jalisco. La expansión de estos convenios subraya la importancia de la educación y la capacitación continua como pilares para el desarrollo económico y social del Estado.

