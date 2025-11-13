¿Cuál será el día más frío del fin de semana en Guadalajara?

Agarra tu chamarra y prepara tus guantes, porque con la llegada del frente frío número 14 de la temporada, Guadalajara se alista para recibir bajas temperaturas este fin de semana.

Pese a que Jalisco no será uno de los estados más afectados por la entrada del nuevo frente frío, al igual que en los últimos días, la Perla Tapatía experimentará un cambio de temperaturas durante el transcurso de las jornadas.

Te puede interesar: Sube poco la temperatura en Guadalajara HOY; sigue fresco por la noche

De acuerdo con el sitio especializado Meteored.mx, a partir de mañana viernes 14 de noviembre, la Ciudad de las Rosas presentará temperaturas que oscilarán entre los 13 grados de las 5:00 a las 8:00 horas, con un aumento gradual durante el día hasta alcanzar los 28 grados a las 14:00 horas.

Por su parte, el sábado 15, la temperatura más baja registrada será de 15 grados a las 8:00 horas, subiendo hasta los 29 grados en algunas zonas de la metrópoli entre las 14:00 y las 17:00 horas, con un día mayormente soleado.

El domingo la historia no será muy diferente, pues la temperatura más fría se presentará a las 8:00 horas con 16 grados, mientras que la más alta será nuevamente de 29 grados , manteniendo un cielo despejado y soleado.

Durante los tres días, las altas temperaturas comenzarán a descender alrededor de las 20:00 horas, para mantenerse entre los 19 y 21 grados al anochecer.

Asimismo, prevalecerá el viento moderado durante los tres días, con rachas máximas de 31 km/h el domingo por la tarde.

La sensación térmica entre viernes, sábado y domingo será de 25 grados y se espera mayormente un índice UV bajo.

También puedes leer: Rutas de camiones que presentan retrasos en sus derroteros HOY en la ZMG

No obstante, en el norte del país se esperan temperaturas bajo cero, fuertes vientos y lluvias.

Estados como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz serán los más afectados, con temperaturas de -5 a 0 °C .

Aunque Guadalajara solo enfrentará un descenso moderado de temperaturas este fin de semana, el norte del país sí experimentará condiciones mucho más severas. Por ello, se recomienda mantenerse informado, tomar precauciones y prepararse ante cualquier cambio climático repentino .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP