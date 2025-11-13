Secretaría de Economía entrega certificación Hecho en México al CRT y cámara tequilera

La Secretaría de Economía (SE) otorgó la certificación “Hecho en México” al Consejo Regulador del Tequila (CRT) y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT).

En el marco del evento "Tequila Hecho en México, Tradición y Grandeza", realizado el pasado miércoles en la Torre Ejecutiva , Ramón González Figueroa, director del CRT, recibió el distintivo a nombre del organismo mientras que por la Cámara lo recibió el presidente del organismo Roberto Ciprés.

La entrega fue encabezada por Andrea Genoveva Solano Rendón, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia; y Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio, ambos funcionarios de Economía, en representación del secretario, Marcelo Ebrard Casaubón. También participó la directora general de Industrias Ligeras, Gertrudis Mercado.

Durante su intervención, Andrea Genoveva Solano Rendón destacó la relevancia del tequila como símbolo de identidad nacional y ejemplo del esfuerzo colectivo, algo que distingue a la agroindustria:

"El distintivo Hecho en México, adicional a ser una marca y un sello que representa confianza, identifica a las empresas que producen con excelencia y orgullo nacional; también implica y representa el esfuerzo y la dedicación que se ha, en este caso, propuesto el sector tequilero para reafirmar el compromiso con la economía mexicana y la industria", señaló la titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía.

Por su parte, el subsecretario Vidal Llerenas Morales reconoció la importancia del tequila dentro y fuera del país, resaltándolo como símbolo de México:

"Muchas felicidades a la industria, es para nosotros realmente el tipo de producto que nos enorgullece, que podemos producir más, que podemos vender más, que podemos enfocar nuestros esfuerzos a que sea mejor, por supuesto estamos a sus órdenes para apoyar a esta industria" (…). "Pero también es muy importante en exportaciones, en inversión, empleo y es parte de la marca país, el tequila representa ahí sí al país y permite también poder incluso servir de ancla a otros productos" afirmó el subsecretario.

A nombre del Consejo Regulador del Tequila y en representación del presidente, Aurelio López Rocha, su director general, Ramón González Figueroa, destacó la trascendencia de este reconocimiento.

“La Denominación de Origen Tequila, como signo de nuestra cultura, tradición e identidad, es por naturaleza propia orgulloso portador de la distinción Hecho en México, y cada día se consolida como referente de innovación y profesionalismo, que se refleja en el trabajo, esfuerzo y compromiso de agaveros y tequileros”, subrayó el director Ramón González.

Durante el evento también se entregó la certificación Hecho en México a la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) y a seis empresas del sector, con lo que ya suman más de 135 certificados entregados a empresas, marcas y organismos de esta agroindustria tequilera.

En su participación, el presidente de la CNIT, Roberto Ciprés, destacó el valor simbólico y económico de esta certificación:

"La presencia del tequila en esta secretaría no es casualidad, es un reconocimiento a la importancia de las instituciones y a la colaboración público-privada que da confianza a los mercados nacionales, la marca Hecho en México no es solo un sello, es una promesa, la promesa de que lo que se produce aquí se hace con compromiso, con integridad y con transparencia, en esa misma ruta de confianza y transparencia reconocemos la labor del Consejo Regulador del Tequila", señaló el presidente de la CNIT.

La Certificación "Hecho en México" es un distintivo oficial que se otorga de manera gratuita a personas físicas o morales cuyos productos o servicios cumplen con estándares de calidad, procesos de producción en territorio nacional, compromiso con la sostenibilidad y fortalecen nuestra identidad mexicana.

Como parte del evento Tequila Hecho en México, Tradición y Grandeza, también se realizó una jornada de conferencias con temas relevantes para el sector, como el Panorama Global del Tequila, Tequila y su Evaluación, Referente de Calidad y Trazabilidad Global y la Inteligencia de Mercados para la Exportación de Tequila.

