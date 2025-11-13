Congreso autoriza incremento al predial en 17 municipios para 2026

El Congreso de Jalisco aprobó las tablas catastrales de 121 municipios del Estado, documento que define los valores con que se calcula el impuesto predial. Con esta resolución, 17 municipios registrarán aumentos del 15% o más, lo que implicará un incremento directo del mismo porcentaje en el pago del predial.

Entre los municipios con mayores ajustes destacan destinos turísticos y zonas metropolitanas de alta población, como Mazamitla, Chapala y San Pedro Tlaquepaque, que aplicarán incrementos de 10% o más. Otros municipios como El Limón, Atenco y Concepción de Buenos Aires tendrán aumentos de hasta el 26.97%.

La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Haciendas Legislativa, aclaró que, si bien buscan que los municipios actualicen los valores de sus predios, evitarán que haya un incremento superior al 10% y que exista una afectación al bolsillo de los ciudadanos.

"En general, los municipios enviaron actualizaciones catastrales en gran medida en menos del 10%; algunos municipios, alrededor de 16, tuvieron incrementos superiores al 15%, pero el acuerdo de la comisión fue trabajar de la mano de los municipios para que nos puedan hacer una propuesta de progresividad, es decir, que no aumenten el porcentaje que requieren de actualización en un solo ejercicio, sino que pueda tener, pues, este tope del 10%".

Otros municipios que plantearon actualizaciones por arriba del 15% son Chimaltitán, Tuxpan, Tizapán el Alto, San Gabriel, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tuxcacuesco, entre otros.

En contraste, hubo 4 municipios que no tendrán aumento de predial porque no entregaron propuestas de actualización, los cuales son Tototlán, Tuxcueca, Zapotitlán de Vadillo y Cuautitlán de García Barragán.

YC