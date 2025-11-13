Jalisco destaca en recaudación digital al aportar 31 millones de pesos a causas sociales

En menos de dos años desde el lanzamiento de GoFundMe en México, Jalisco se posicionó como el tercer estado con mayor apoyo económico a causas sociales a través de recaudaciones digitales. Las personas usuarias de la plataforma aportaron 31 millones de pesos desde abril de 2024, una cifra que representa el 7.2% del total acumulado en el país. En ese periodo, en México se reunieron 436 millones de pesos mediante 467 mil donativos y 70 mil campañas creadas, lo que refleja un cambio progresivo en las formas de organización comunitaria y respaldo colectivo.

En el estado, miles de personas se sumaron desde dispositivos móviles o computadoras para respaldar solicitudes urgentes vinculadas con salud, preservación de espacios comunitarios, emergencias y proyectos de inclusión. Estas historias se convirtieron en ejemplos del impacto que adquieren las redes digitales cuando se orientan a la ayuda mutua.

Un maratón para replantear la inclusión

Entre las campañas que concentraron atención se encuentra la de Álvaro y Titis, quienes entrenan para buscar un récord Guinness en 2025. Titis, tía de la esposa de Álvaro, vive con parálisis cerebral, pero ha desarrollado una trayectoria profesional y académica que incluye estudios de psicología, una maestría, la autoría de un libro y el dominio de tres idiomas. Desde hace años, ambos corren juntos, con Álvaro empujando su silla de ruedas. La motivación surgió cuando ella le compartió un deseo que había guardado durante mucho tiempo: “Me encantaría correr una carrera. He visto personas como yo hacerlo… y se ven tan felices”.

Para el próximo año, decidieron intentar algo que, según explican, va más allá de una meta deportiva. Álvaro participará vendado y Titis lo guiará desde su silla, convirtiéndose en una dupla que invertirá los papeles habituales en las carreras inclusivas. A través de la categoría de Deportes, lanzaron una recaudación destinada a adquirir una silla especializada que les permitiera entrenar con seguridad.

“Queremos demostrar al mundo que la inclusión no solo es posible, sino necesaria. Que los límites físicos pueden superarse cuando hay amor, voluntad y fe”, explicó Álvaro al presentar su campaña. Días después, la meta se cumplió y ambos comenzaron a entrenar desde octubre con el equipo necesario.

Para la pareja, el proceso se convirtió en un intercambio constante. “Para mí, significó valorar y darme cuenta del gran corazón que tienen las personas y lo lejos que puedes llegar al tocar corazones, para Titis significó salir de su rutina, conocer lugares que de otra manera no lo habría hecho, hemos aprendido muchísimo, yo de ella y ella de mí”, compartió. Además, adelantaron que, una vez concluido el maratón, la silla quedará disponible para cualquier persona con discapacidad interesada en correr.

“Si este mensaje llega a muchas personas, decirles, de corazón, que no les vamos a fallar, vamos a cumplir ese récord”, afirmó Álvaro.

Respuestas ante hechos que conmocionaron al país

El uso de la plataforma también permitió que habitantes de Jalisco impulsaran campañas relacionadas con situaciones ocurridas fuera del estado. Una de ellas fue creada por Gome Gómez, quien sigue desde hace años la labor de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre de 2025. Desde Guadalajara, organizó una recaudación para apoyar a la familia del edil con gastos inmediatos y la construcción de un fondo para el futuro educativo de sus hijos.

Según Gómez, el objetivo fue “ayudar a la familia a superar la pérdida y generar un fondo para los gastos educativos de los hijos pequeños de Manzo, quien luchó por un México libre de miedo”. En la misma campaña expresó que, a su juicio, “Uruapan ha pasado por tiempos difíciles, me parece que Carlos Manzo era muy valiente y tenía ganas de hacer cosas distintas, lo menos que se puede hacer por su familia es darle un respaldo que necesitan”.

La recaudación continúa activa y supera actualmente los 220 mil pesos, con una meta final de un millón.

Casa de Nada: un espacio sostenido por su comunidad

En la costa de Jalisco, uno de los casos más visibles fue el de Casa de Nada, un espacio ubicado en Costa Careyes que funciona como restaurante, bar y lugar de encuentro. Durante años ha albergado actividades culturales, ceremonias y reuniones comunitarias que lo volvieron un punto de referencia para residentes y visitantes. Con el desgaste provocado por el tiempo y sin un respaldo financiero formal, los dueños optaron por convocar a quienes han formado parte de este sitio.

“Casa de Nada no puede permitirse reabrir para la próxima temporada sin ayuda, pero juntos, podemos mantener vivo el espíritu y el corazón de este espacio durante muchos años”, señaló la familia Moellhausen al presentar la campaña en la categoría Comunidad. La respuesta llegó desde diversos lugares y permitió reunir alrededor de medio millón de pesos para restaurar el inmueble.

Una red que responde ante emergencias y necesidades diversas

Además de estos casos, las recaudaciones impulsadas por los jaliscienses abarcaron apoyos ante desastres naturales, rescates de animales, familias afectadas por incendios y proyectos educativos. Cada una de las contribuciones que integran los 31 millones de pesos recaudados en el estado reflejó un acompañamiento en momentos críticos para personas, organizaciones y deportistas.

Sobre la plataforma

GoFundMe opera como una herramienta digital para recaudar fondos destinada a facilitar la ayuda comunitaria. Creada en 2010 y disponible en México desde abril de 2024, la plataforma ha reunido más de 750 mil millones de pesos en el mundo con el apoyo de una comunidad de más de 200 millones de personas. La empresa cuenta con equipos de seguridad, verificación y cumplimiento que supervisan las recaudaciones y brindan garantías a donantes y beneficiarios mediante procesos múltiples de revisión y la llamada Garantía de Donaciones.

