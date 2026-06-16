Un hombre fue asesinado a balazos la noche del lunes en el cruce de las calles Ocotlán y Pegueros, en la colonia Jalisco del municipio de Tonalá.

Los hechos fueron reportados durante la noche cuando vecinos hicieron denuncias a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego en la zona mencionada.

Por esta razón, personal de la Cruz Verde confirmó el deceso al llegar al sitio donde estaba la víctima, quien presentaba múltiples impactos de bala en tórax y espalda.

Testigos señalaron que al menos tres sujetos en dos motocicletas le dispararon a sangre fría cuando el hombre estaba a pasos de su domicilio.

Según versiones vecinales, el ahora fallecido llevaba apenas tres días viviendo en la zona, por lo que se desconocen el móvil y la identidad de los agresores. Entre las evidencias, los criminales dejaron casquillos de dos calibres diferentes, los cuales fueron asegurados por la Fiscalía de Jalisco para iniciar las investigaciones. Hasta el momento no hay detenidos.

Asaltan tienda en la colonia Santa Mónica

En otro hecho de inseguridad, ocurrido en la colonia Santa Mónica del municipio de Guadalajara, se registró asalto a una tienda Oxxo, donde dos empleados fueron amagados con pistola por un par de hombres armados.

Los trabajadores, un hombre y una mujer, fueron obligados a ingresar a la bodega mientras los ladrones vaciaban las cajas registradoras y se llevaban mercancía, principalmente bebidas alcohólicas.

Los criminales huyeron del sitio en una motocicleta con rumbo al Periférico, donde asaltantes abandonaron en el estacionamiento varias botellas de tequila y, sin imaginar, un arma de fuego.

Pese a que se desplegó un operativo implementado por la Comisaría de Guadalajara para dar con los delincuentes, no se lograron detenciones. En el caso de los trabajadores amagados, ambos resultaron ilesos y sin ningún tipo de lesión mientras que se desconoce el monto total de lo robado.

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NA