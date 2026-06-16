A partir de este martes 16 de junio del 2026, las y los visitantes del Estadio Guadalajara y en el marco de la más importante justa deportiva del verano podrán disfrutar del arte que representa el Balón Monumental de Juan Carlos Santoscoy.

En una iniciativa de Mujeres Empoderadas AC, esta gran obra representa "la imperfección de la perfección", un concepto con el que busca reflejar la identidad de los mexicanos y la manera en que el arte puede convertirse en un símbolo de unidad y orgullo colectivo, de acuerdo con Santoscoy.

El artista destacó que la intervención del balón monumental fue posible gracias al respaldo de diversas personas e instituciones quienes abrieron las puertas para concretar el proyecto en uno de los recintos más emblemáticos del país.

Asimismo, explicó que la creación de la pieza requirió varios meses de trabajo y la superación de distintos obstáculos a lo largo del proceso . Sin embargo, resaltó que el resultado demuestra que en México es posible desarrollar proyectos artísticos de gran escala y con proyección internacional, enviando un mensaje de creatividad y capacidad al mundo.

El Balón Monumental envía un mensaje de creatividad y capacidad al mundo. EL INFORMADOR/R. Bobadilla





"Estamos diciendo al mundo que sí se hace arte, que se hace bien el arte y que pensamos en grande. Esta es apenas una pequeña entrada de grandes proyectos que están en camino y que estoy seguro vamos a lograr", expresó.

El creador añadió que la obra forma parte de una serie de iniciativas que buscan posicionar el talento mexicano y generar espacios de encuentro para la comunidad.

Durante el evento, agradeció el respaldo de amigos, colaboradores y asistentes que acudieron al evento pese a las condiciones climáticas, lo que, dijo, refleja el compromiso y entusiasmo que existe en torno al proyecto.

"Ver que hoy, a pesar de la lluvia, están aquí, me habla de verdad de un compromiso muy bonito. Estamos listos para recibir a la Selección Mexicana y seguir demostrando que juntos podemos hacer cosas importantes", manifestó.

El balón se encuentra justo en la Entrada B, sobre Paseo del Bajío, en lo que ha sido llamado "la última milla" del recinto deportivo, sumándose así a la obra y el arte del resto de los balones que han inundado la ciudad en el marco de esta justa deportiva.

Gina Gómez, fundadora y presidenta de Mujeres Empoderadas A.C., explicó parte del proceso emprendido para lograr este gran reto, impulsado no solo para demostrar el gran trabajo de la asociación para alentar el desarrollo personal, económico y profesional de las mujeres, sino también para que el arte llegue a todas y todos quienes disfrutan de la ciudad y de este evento histórico.

Explicó también que el balón monumental forma parte de una iniciativa impulsada por Mujeres Empoderadas para contribuir al embellecimiento de la ciudad, en coordinación con el Ayuntamiento de Zapopan.

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"Lo que tratamos es desde Mujeres Empoderadas apoyar para embellecer nuestra ciudad", expresó.

La presidenta de esta A.C. señaló que eligieron al artista Santoscoy para intervenir la escultura debido a que su obra representa la identidad visual de Jalisco y es fácilmente reconocible por la ciudadanía.

"Pensamos en Santoscoy porque representa los colores, lo vivo de Jalisco, que todas las personas cuando lo ven identifican que es un Santoscoy", afirmó.

Añadió que la pieza de gran formato surgió a partir de un proyecto previo integrado por 30 balones de fibra de vidrio intervenidos por artistas y empresarios , los cuales fueron colocados en distintos puntos de la ciudad, incluyendo espacios públicos y plazas comerciales. Tras el éxito de esa iniciativa, decidieron desarrollar un balón monumental de cuatro metros de altura, siendo este el resultado de este gran esfuerzo conjunto.

La Host City Officer FIFA 2026 Guadalajara, Victoria Montserrat Hidalgo, aplaudió la llegada de este balón a los entornos del Estadio Guadalajara, un espacio clave en la realización del Mundial 2026, pues dijo se convierte en parte de la celebración de la ciudad, pues el disfrute de la justa deportiva no se queda únicamente en los partidos, sino en todo lo que ocurre alrededor de ellos.

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"Este balón está aquí, representando todo el talento de quienes lo hicieron posible, pero también es muestra de que al poner ese talento al servicio de la sociedad ocurren grandes cosas", resaltó la Host City Officer.

En este mismo sentido, Christopher De Alba, de la Dirección de Cultura Zapopan, destacó que la instalación del balón monumental busca proyectar una imagen distinta de México a los visitantes nacionales y extranjeros que llegarán a la ciudad con motivo del Mundial de 2026.

"Queremos que estos balones gigantes se lleven una impresión de México no solamente por lo que pasa en las noticias, sino por la verdadera esencia que tenemos en México, que es arte con mucho talento artístico", expresó.

Señaló además que la obra forma parte de una estrategia para fortalecer la presencia del arte en los espacios públicos y posicionar a la Zona Metropolitana de Guadalajara como un referente cultural.

"Queremos seguir con esta inercia artística; debemos llenar toda la ciudad de arte y cultura, y queremos que la gente lo disfrute, que se tome fotos con él, que lo suba a sus redes sociales, porque estas iniciativas son precisamente para las personas", afirmó.

Asimismo, reconoció el trabajo de Mujeres Empoderadas, del artista Juan Carlos Santoscoy y del equipo organizador, al considerar que este tipo de proyectos contribuyen a mostrar el talento local ante los miles de visitantes que llegarán a la ciudad durante la justa mundialista, finalizó De Alba.

JM