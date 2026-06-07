Los dos policías de Guadalajara señalados por su presunta participación en un caso de abuso de autoridad ocurrido en la colonia Americana fueron separados de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes, informó la Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo.

El caso cobró relevancia pública tras la difusión de un video en redes sociales que documenta un incidente ocurrido el pasado 9 de mayo en el cruce de las calles Montenegro y Penitenciaría. En las imágenes se observa a dos elementos de la Policía de Guadalajara interceptar a un automovilista, someterlo y posteriormente trasladarlo en la parte trasera de su propio vehículo.

De acuerdo con el material difundido, uno de los agentes condujo el automóvil del detenido, mientras que el segundo continuó el trayecto a bordo de una patrulla municipal. La situación generó cuestionamientos debido a que la detención no quedó registrada en los informes oficiales de la corporación, lo que ha puesto bajo escrutinio la legalidad del procedimiento y el actuar de los policías involucrados.

Ante estos hechos, la alcaldesa señaló que desde que se tuvo conocimiento del caso se activaron los protocolos institucionales para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades administrativas o disciplinarias.

Explicó que el expediente fue turnado de manera inmediata a la Dirección de Asuntos Internos, instancia encargada de supervisar la conducta de los integrantes de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara y de investigar posibles irregularidades en el desempeño de sus funciones.

“Quiero decirles con mucha claridad que hay cero tolerancia en el municipio a ese tipo de actitudes y que, por supuesto, ya se hizo el procedimiento indicado para que se realicen las investigaciones y se aplique la sanción correspondiente”, afirmó Delgadillo.

La Presidenta Municipal sostuvo que su administración mantendrá una postura firme frente a cualquier conducta que vulnere los derechos de los ciudadanos o contravenga los principios que deben regir la actuación policial.

Asimismo, pidió permitir que las investigaciones avancen antes de emitir conclusiones definitivas, especialmente ante versiones que han intentado relacionar este caso con otras indagatorias en curso.

“Es importante separar cada investigación y permitir que las autoridades competentes realicen su trabajo con base en las evidencias disponibles”, señaló.

Delgadillo agregó que la Fiscalía del Estado lleva a cabo sus propias investigaciones y que hasta el momento no existen elementos suficientes para confirmar vínculos entre este hecho y otros casos que actualmente son objeto de revisión por parte de las autoridades.

La alcaldesa destacó además que el Gobierno de Guadalajara mantiene un esquema permanente de supervisión, evaluación y depuración de personal con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que los elementos de seguridad actúen conforme a la ley y a los protocolos establecidos.

Explicó que la Dirección de Asuntos Internos realiza revisiones constantes sobre el desempeño de los policías y atiende denuncias relacionadas con posibles faltas administrativas, omisiones o conductas irregulares.

“Hay procesos que se siguen en Asuntos Internos, donde se realizan investigaciones para determinar si existe algún tipo de anomalía en la conducta de algún elemento de la Comisaría y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes”, indicó.

De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno de Guadalajara, durante la actual administración municipal se han concretado cinco ceses de policías y se han impuesto 75 sanciones disciplinarias derivadas de distintos incumplimientos o irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Las autoridades municipales reiteraron que el caso continuará bajo investigación y aseguraron que cualquier determinación se tomará con base en los resultados de las indagatorias internas y de las actuaciones realizadas por las instancias competentes.

1.�� Por una “Guadalajara Limpia” de abusos policiales



�� En la colonia más “cool” de Guadalajara dos policías privaron de la libertad a un conductor.



Abro�� con mi columna de hoy en en @informadorhttps://t.co/yU06LVPfkz pic.twitter.com/ZouoYf90M0 — Jonathan Lomelí (@Jnlomeli) May 18, 2026

Una problemática que es recurrente

El presunto abuso de autoridad cometido por policías de Guadalajara contra un ciudadano el pasado 9 de mayo en la colonia Americana se suma a otros casos registrados recientemente en corporaciones de seguridad de Jalisco.

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió en enero de este año en una pizzería de Juanacatlán. Videos difundidos en redes sociales mostraron al entonces comisario municipal, Juan Alberto Vaca, ingresar al establecimiento sin una orden judicial y acompañado por varios policías para intentar detener a una persona.

Las grabaciones también exhibieron momentos de tensión. De acuerdo con las imágenes, el mando policial habría retirado teléfonos celulares a personas que documentaban los hechos y agredido físicamente a varias mujeres presentes en el lugar.

Ese mismo mes, integrantes de un grupo de mariachis denunciaron haber sido víctimas de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza por parte de policías de Guadalajara al concluir una presentación. Tras hacerse público el caso, la corporación informó que el elemento señalado fue separado temporalmente de sus funciones mientras se realizaban las investigaciones.

Además, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha reportado diversas vinculaciones a proceso contra policías municipales y estatales por abuso de autoridad.

Entre los casos recientes destacan dos agentes de tránsito de Puerto Vallarta, investigados por la detención presuntamente injustificada de dos ciudadanos en julio de 2024, y dos policías investigadores de la Fiscalía del Estado, vinculados a proceso por hechos ocurridos en enero de 2024 durante una diligencia en el fraccionamiento Bugambilias, en Zapopan.

Los casos han reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en las corporaciones de seguridad.

PARA SABER

¿Dónde denunciar?

CEDHJ

Acudir a sus oficinas centrales en Pedro Moreno 1616, colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.

Teléfono: 33-3669-00 o al número gratuito 800-2011-8991 (extensiones 103 y 104).

En línea: Llena el formulario oficial en el sitio Portal de Quejas CEDHJ

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco