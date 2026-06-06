Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Alemania en la previa del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 está por terminar y dos selecciones que llegan con objetivos distintos, pero con la misma ambición, se enfrentarán en un duelo de alto nivel. Estados Unidos y Alemania disputarán un amistoso internacional que servirá como una de las últimas pruebas antes del inicio del torneo más importante del fútbol mundial.

El encuentro despierta interés porque reúne a uno de los países anfitriones del Mundial con una de las selecciones más exitosas en la historia de la competición. Además, ambos equipos llegan con resultados positivos en sus compromisos recientes y buscan afinar detalles antes de debutar en la justa internacional.

¿Cuándo y dónde se juega Estados Unidos vs. Alemania?

El partido está programado para este sábado 6 de junio de 2026 en el histórico Soldier Field, ubicado en Chicago, Illinois. El escenario será testigo del último compromiso amistoso de la selección estadounidense antes de comenzar su participación en el Mundial.

Para los aficionados en México, el silbatazo inicial está previsto para las 12:30 horas del centro del país, mientras que en Estados Unidos comenzará a las 2:30 PM del Este y 1:30 PM del Centro.

¿Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Alemania?

Los seguidores que deseen ver el partido en directo podrán hacerlo a través de diferentes opciones de televisión y streaming.

Entre las señales confirmadas para Estados Unidos aparecen:

Telemundo

Universo

TNT USA

Peacock

HBO Max

La disponibilidad puede variar según la región y el proveedor de televisión contratado.

Un duelo que va más allá de un amistoso

Aunque se trata de un encuentro de preparación, el partido tiene un peso importante para ambos entrenadores. En el caso de Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, representa una de las últimas oportunidades para ajustar su alineación ideal antes del debut mundialista.

Por el lado alemán, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann busca consolidar su funcionamiento colectivo y mantener el buen momento mostrado en sus partidos recientes.

Estados Unidos llega después de imponerse por 3-2 a Senegal, mientras que Alemania arriba con confianza tras una contundente victoria de 4-0 sobre Finlandia. Los antecedentes recientes convierten este enfrentamiento en una prueba exigente para ambas selecciones.

Figuras a seguir en el amistoso de EU y Alemania

La atención estará puesta sobre varios futbolistas que podrían marcar diferencia en el Mundial.

Entre los nombres más destacados aparecen:

Christian Pulisic

Tyler Adams

Gio Reyna

Ricardo Pepi

Sergiño Dest

Del lado alemán, la expectativa se centra en observar el funcionamiento colectivo de una selección que aspira a recuperar protagonismo en los grandes torneos internacionales.

Puntos clave para no perderse el partido

Se juega este sábado 6 de junio de 2026.

La sede será el Soldier Field de Chicago.

Estados Unidos disputa su último amistoso antes del Mundial.

Alemania llega tras una victoria contundente sobre Finlandia.

Habrá transmisión por televisión y plataformas de streaming.

Con el inicio del Mundial 2026 cada vez más cerca, este enfrentamiento entre Estados Unidos, Alemania, Chicago, Soldier Field, Mauricio Pochettino y varias de las figuras que estarán en la máxima cita del fútbol se perfila como una de las pruebas más atractivas de la recta final de preparación.

Lo que ocurra en la cancha podría ofrecer pistas importantes sobre el estado real de ambos equipos antes de que comience la competición organizada por la FIFA.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO