Tlaquepaque instala percheros comunitarios para fomentar el apoyo social

San Pedro Tlaquepaque se ha unido al Colectivo Proa31 "Inspirando Amor al Mundo" para la instalación de percheros comunitarios, iniciativa con ocho años de trayectoria que busca generar una red de apoyo solidario para quienes más lo necesitan. El primer perchero en el municipio fue colocado en la Cruz Verde Marcos Montero.

El evento contó con la presencia de la Presidenta Municipal, Laura Imelda Pérez Segura, quien resaltó la importancia de la colaboración, cuya meta es promover la donación de prendas de vestir y abrigar a las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad en la temporada de frío.

Fomento de la solidaridad en el municipio

El Gobierno de Tlaquepaque ha recibido diez percheros, todos fabricados por el Colectivo Proa31, que tiene su sede en el municipio. La Presidenta Municipal, Laura Imelda Pérez Segura, enfatizó que estas acciones reflejan la voluntad colectiva y la calidez humana de la sociedad que decide actuar.

La alcaldesa expresó su reconocimiento al Colectivo Proa31, señalando: "Son personas maravillosas que no solo imaginan un mundo mejor, sino que lo construyen con hechos. Este proyecto requiere esfuerzo, organización, disciplina, tiempo y energía." Destacó la visión y el espíritu solidario del colectivo.

Pérez Segura hizo un llamado a la ciudadanía para que participe activamente e invitó a la población a revisar su guardarropa y donar prendas en buen estado, limpias o incluso nuevas, subrayó que suéteres, bufandas, chamarras, abrigos, gorros y guantes pueden marcar una gran diferencia.

Al concluir su participación, la Presidenta Municipal reafirmó su confianza en estas iniciativas. "Sigamos fortaleciendo estas muestras de solidaridad, de comunidad y, sobre todo, de humanismo mexicano. Yo creo plenamente en este camino, y este proyecto es una prueba viva de que es posible", afirmó.

Expansión y ubicaciones de los percheros

Renata Ramírez, representante del Colectivo Proa31, agradeció la buena voluntad del Gobierno Municipal de Tlaquepaque por sumarse a esta causa. Explicó que los percheros son herramientas de empatía, bondad y solidaridad, creadas para apoyar a quienes tienen menos recursos.

Ramírez detalló que la dinámica es simple: cualquier persona puede acercarse y colocar una prenda en buen estado, limpia o nueva en alguno de los diez percheros. Estos estarán ubicados estratégicamente en diversos puntos del municipio para facilitar tanto la donación como el acceso.

Los percheros se instalarán en varias sucursales de la Cruz Verde, en distintas bases de la policía local y en los portales de la Presidencia Municipal. Estos lugares fueron seleccionados para asegurar una amplia cobertura y accesibilidad para la comunidad.

La iniciativa del Colectivo Proa31 no se limita a Tlaquepaque, este proyecto ha logrado extenderse a los 125 municipios de Jalisco y a 24 estados de la República Mexicana, convirtiéndose en un modelo tangible de colaboración social a nivel nacional.

YC