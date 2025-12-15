Tianguis navideños en Guadalajara, cuántos son y dónde están ubicados

Con la llegada de la temporada decembrina, Guadalajara se llena de color, tradición y comercio local a través de los tianguis navideños, espacios temporales que ofrecen artículos típicos de la época, desde adornos y nacimientos hasta juguetes, ropa y productos artesanales. Estos puntos de venta representan una alternativa accesible para las familias tapatías que buscan preparar las fiestas de fin de año.

Durante este periodo, distintos barrios y colonias de la ciudad albergan estos mercados, que además de impulsar la economía local, se han convertido en un punto de encuentro comunitario. En total, son cerca de 30 tianguis navideños distribuidos en diversas zonas del municipio, lo que permite a la población encontrar opciones cercanas a su domicilio.

¿Dónde se instalan los tianguis navideños en Guadalajara?

Los tianguis se ubican en parques, mercados, plazas públicas y vialidades estratégicas de la ciudad. Entre los puntos donde se concentran estos espacios destacan Polanco, El Sauz, Medrano, Del Sur, Lomas del Paraíso y el Mercado de Abastos, así como zonas tradicionales como Parque Morelos, San Juan de Dios, Santa Tere y el Centro Histórico.

También se instalan en espacios emblemáticos como Parque El Refugio, Parque de las Estrellas, San Juan Bosco, Templo San Onofre, Feria del Heno y Mesa del Norte, además de colonias como Tetlán, Fresno, Echeverría, Santa Cecilia, Guillermo Prieto y La Loma. Cada uno cuenta con ubicaciones específicas en calles y avenidas principales, facilitando el acceso para los compradores.

Estos tianguis ofrecen una amplia variedad de productos, entre ellos esferas, luces, árboles naturales y artificiales, figuras para nacimientos, piñatas, dulces típicos, juguetes y artículos de temporada. En muchos casos, los comerciantes son vendedores locales que esperan esta época del año como una de las más importantes para su economía.

Además del comercio, los tianguis navideños contribuyen a mantener vivas las tradiciones decembrinas, al tiempo que generan empleo temporal y dinamizan la actividad económica en distintas zonas de la ciudad.

Para las autoridades municipales, estos espacios también permiten ordenar la venta estacional y ofrecer alternativas formales al comercio ambulante.

YC