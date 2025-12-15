Encendido navideño en Chapala reúne a miles en celebración comunitaria

El tradicional encendido del árbol de Navidad en Chapala convocó a seis mil asistentes, marcando el inicio de las festividades decembrinas. El evento, liderado por el presidente municipal Alejandro Aguirre Curiel, se realizó en un ambiente de unión familiar. Se ofrecieron actividades como un desfile, una nevada artificial y proyecciones navideñas.

Las actividades iluminaron el espacio con colores, imágenes y música alusivas a la temporada, este espectáculo visual fue disfrutado por niñas, niños y adultos, quienes se congregaron para presenciar el inicio de la época festiva en la comunidad.

El desfile navideño y la participación ciudadana

Un desfile compuesto por 35 contingentes y aproximadamente 50 vehículos recorrió las calles en un ambiente de orden y entusiasmo. Este cortejo estuvo dividido en cuatro bloques, encabezados por el trineo de Santa Claus, donde el presidente municipal saludó y convivió con las familias.

Academias, escuelas, empresas, familias y dependencias de gobierno formaron parte activa del desfile, por su parte la preparatoria Chapala de la Universidad de Guadalajara (UdeG) también contribuyó con creatividad y entusiasmo a realzar esta significativa celebración comunitaria.

Refuerzo de tradiciones y convivencia

El Gobierno municipal agradeció la colaboración de todos los participantes involucrados en la organización del evento con el que se reafirmó el compromiso de la administración local para seguir impulsando actividades que fortalezcan la convivencia, las tradiciones y el sentido de comunidad.

Estas iniciativas buscan mantener el espíritu navideño y la cohesión social durante toda la temporada. La jornada reflejó un esfuerzo conjunto para proporcionar momentos de alegría y esparcimiento a los habitantes.

