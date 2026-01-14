Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: Lista COMPLETA de módulos para hacer el preregistro

El Gobierno de Jalisco puso en marcha el prerregistro para la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, una herramienta que permitirá a la población concentrar en un solo plástico el acceso a transporte público con tarifa preferencial, apoyos sociales, servicios de salud y opciones financieras.

El trámite no tiene costo, es requisito indispensable para recibir los beneficios y arrancó el 12 de enero de 2026 mediante la plataforma oficial del estado. Para facilitar el proceso, se habilitaron módulos presenciales en distintos puntos de Jalisco, dirigidos especialmente a quienes presentan complicaciones con el registro en línea o requieren atención personalizada.

El registro digital debe realizarse en tarjetaunica.jalisco.gob.mx y, tras la validación de datos, las personas reciben un mensaje de texto con la cita asignada para acudir a uno de los módulos disponibles.

Lista completa de módulos para hacer el preregistro

La Secretaría General de Gobierno, en coordinación con distintas dependencias estatales, puso en operación más de 30 módulos de prerregistro en Guadalajara y municipios aledaños, con atención prioritaria para personas adultas mayores y con discapacidad. Asimismo, en varios de estos puntos se brinda acompañamiento para concluir el trámite y dar seguimiento a los casos que presenten inconvenientes en la plataforma digital.

INEEJAD

José Guadalupe Zuno Hernández 2091, colonia Obrera, Guadalajara.

Avenida Chapultepec esquina con José Guadalupe Zuno Hernández, colonia Americana, Guadalajara.

Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres

Miguel Blanco 883, Zona Centro, Guadalajara.

José Guadalupe Zuno 2315, colonia Americana, Guadalajara.

Centros de Justicia para las Mujeres

Oficinas Centrales, en avenida Federalismo 1524, colonia Mezquitán, Guadalajara.

Álvaro Alcázar 5869, colonia Jardines Alcalde Guadalajara

Benjamín Cerda 778, colonia Parques de la Victoria, San Pedro Tlaquepaque.

Distrito Federal 175, colonia Chulavista, Tlajomulco de Zúñiga.

UTJ

Calle Luis J. Jiménez 577, colonia Primero de Mayo, Guadalajara.

COBAEJ

Camino Real a Colima 3815, colonia Balcones de Santa María, San Pedro Tlaquepaque.

Avenida Copalita 20, colonia Lomas de San Gonzalo, Zapopan.

David Roldán 40, colonia La Laja, Zapotlanejo.

Tlajomulco de Zúñiga S/N, colonia Jalisco IV Sección, Tonalá.

Calle Antonio Caso 199, colonia Basilio Vadillo, Tonalá.

Paseo de los Naranjos S/N., colonia Mesa de los Ocotes, Zapopan.

Camino a la Piedra 87, colonia Álvaro Obregón, San Pedro Tlaquepaque.

Constitución 10, colonia San Sebastián El Grande, Tlajomulco de Zúñiga.

Callejón Zúñiga S/N, colonia San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco de Zúñiga.

Avenida Primavera 315, El Ranchito.

Margarita Maza de Juárez S/N, colonia Rinconada del Auditorio, Zapopan.

Puerto Salina Cruz 1818, entre calles Puerto Lobo y Puerto Altamira, colonia Miramar, Zapopan.

Ciudad Judicial Estatal, en avenida Periférico Poniente Manuel Gómez Morín 7255, colonia Bajío II, Zapopan.

Avenida Fray Antonio Alcalde 1351, Edificio C, colonia Miraflores, Guadalajara.

FIPRODEFO

Calle Bruselas 626, interior 3, colonia Moderna, Guadalajara.

Secretaría de Turismo

Paseo Degollado 105, Zona Centro, Guadalajara.

FEPAJ

Avenida La Paz 2114, colonia Americana, Guadalajara.

CODE

Boulevard Marcelino García Barragán 1820, colonia Atlas, Guadalajara.

Recaudadora 00

Ramón Corona 65, Zona Centro, Guadalajara

Recaudadora 003

Avenida Circunvalación y Artesanos Oblatos, colonia Oblatos, Guadalajara.

Recaudadora 005

Avenida Circunvalación División del Norte S/N, colonia Jardines Alcalde, Guadalajara.

Recaudadora 114

Calle Ramón Corona 356, Zona Centro, Zapopan.

Recaudadora 133

Unidad Administrativa Las Águilas, Avenida López Mateos Sur 5150, colonia Las Águilas, Zapopan.

¿Para qué sirve la Tarjeta Única?

La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco tiene como objetivo concentrar en un solo medio diversos beneficios estatales, entre ellos apoyos sociales, tarifas preferenciales en el transporte público, acceso a servicios de salud, descuentos en trámites y una cuenta básica para operaciones financieras y pago de servicios. Con ello, el gobierno estatal busca reducir trámites, evitar duplicidades y facilitar el acceso de la población a los programas públicos.

La entrega física de las tarjetas comenzó de manera escalonada en módulos específicos, con horarios extendidos para atender la demanda. El prerregistro gratuito estará disponible hasta finales de marzo, por lo que se exhorta a la ciudadanía a realizar el trámite con anticipación.



