Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: Lista COMPLETA de módulos para hacer el preregistro

El Gobierno de Jalisco puso en marcha el prerregistro para la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, una herramienta que permitirá a la población concentrar en un solo plástico el acceso a transporte público con tarifa preferencial, apoyos sociales, servicios de salud y opciones financieras.El trámite no tiene costo, es requisito indispensable para recibir los beneficios y arrancó el 12 de enero de 2026 mediante la plataforma oficial del estado. Para facilitar el proceso, se habilitaron módulos presenciales en distintos puntos de Jalisco, dirigidos especialmente a quienes presentan complicaciones con el registro en línea o requieren atención personalizada. El registro digital debe realizarse en tarjetaunica.jalisco.gob.mx y, tras la validación de datos, las personas reciben un mensaje de texto con la cita asignada para acudir a uno de los módulos disponibles.La Secretaría General de Gobierno, en coordinación con distintas dependencias estatales, puso en operación más de 30 módulos de prerregistro en Guadalajara y municipios aledaños, con atención prioritaria para personas adultas mayores y con discapacidad. Asimismo, en varios de estos puntos se brinda acompañamiento para concluir el trámite y dar seguimiento a los casos que presenten inconvenientes en la plataforma digital.Avenida La Paz 2114, colonia Americana, Guadalajara.La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco tiene como objetivo concentrar en un solo medio diversos beneficios estatales, entre ellos apoyos sociales, tarifas preferenciales en el transporte público, acceso a servicios de salud, descuentos en trámites y una cuenta básica para operaciones financieras y pago de servicios. Con ello, el gobierno estatal busca reducir trámites, evitar duplicidades y facilitar el acceso de la población a los programas públicos.La entrega física de las tarjetas comenzó de manera escalonada en módulos específicos, con horarios extendidos para atender la demanda. El prerregistro gratuito estará disponible hasta finales de marzo, por lo que se exhorta a la ciudadanía a realizar el trámite con anticipación. YC