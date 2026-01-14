El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) hizo un llamado nuevamente al Congreso del Estado para que a la brevedad concrete la reforma judicial la cual debió quedar aprobada desde el año pasado. El presidente del organismo, Raúl Flores López, explicó que la falta de esta reforma frena las inversiones y la generación de empleos.

"El más preocupante y perdón por la insistencia es algo que hemos estado señalando es la certeza jurídica, por eso hemos estado insistiendo tanto en esta reforma que ya no se puede aplazar, tiene que ser una reforma diferente a lo que ya vivimos a nivel nacional", dijo.

El dirigente empresarial dijo que si se da certidumbre jurídica a los inversionistas las inversiones van a llegar porque los inversionistas están buscando un lugar donde establecerse donde las inversiones se respeten, donde tengan reglas claras que no se estén cambiando y donde la justicia sea impartida de forma rápida.

La urgencia señalada por el sector patronal se fundamenta en el incumplimiento de los plazos constitucionales. Tras la publicación de la reforma federal al Poder Judicial el 15 de septiembre de 2024, el decreto estableció en sus artículos transitorios un periodo de 180 días naturales para que las entidades federativas adecuaran sus constituciones locales.

Este plazo venció en marzo de 2025, dejando a Jalisco en una situación de “desacato” técnico que genera un vacío legal para la implementación de la elección popular de jueces y magistrados a nivel estatal.

El T-MEC preocupa a la Confederación

Otro de los temas preocupantes para el sector empresarial de Jalisco es la revisión al T-MEC : "Es algo que tenemos que tomarlo muy en serio y dar las condiciones, volvemos a lo mismo, qué es lo que quieren nuestros socios comerciales, seguridad jurídica, saber que sus inversiones van a ser respetadas y están seguras entonces hay que darles eso", sostuvo.

El llamado de Coparmex ocurre en un momento crítico: el próximo 1 de julio de 2026 está programada la primera revisión conjunta del T-MEC. Organismos empresariales y analistas internacionales han advertido que llegar a esta fecha sin un Poder Judicial local armonizado y confiable debilita la posición negociadora de México.

Estados Unidos y Canadá han reiterado que la certeza jurídica es innegociable para mantener los flujos de capital, especialmente ante la postura de la administración estadounidense actual que ha calificado la falta de independencia judicial como un obstáculo para la integración regional.

