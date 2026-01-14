Cine al aire libre en Guadalajara GRATIS: Cartelera del 15 al 18 de enero

Si buscas una opción distinta para divertirte sin afectar tu bolsillo, hay una propuesta que no puedes dejar pasar: vivir la magia del cine al aire libre.Del jueves 15 al domingo 18 de enero, Cinemalive llevará sus funciones a varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, convirtiéndose en una alternativa entretenida y pensada para toda la familia. Será el plan ideal para desconectarse de la rutina, pasar un buen rato y disfrutar de una velada diferente. Recuerda llevar una cobija para mayor comodidad y, si quieres, algunos snacks para acompañar la función.500 días con ella Lilo y StitchEnredadosHérculesRioMF