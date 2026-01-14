Miércoles, 14 de Enero 2026

Cine al aire libre en Guadalajara GRATIS: Cartelera del 15 al 18 de enero

Cinemalive ofrecerá varias funciones en diferentes ubicaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara; te compartimos la cartelera

Por: Moisés Figueroa

Será una oportunidad perfecta para relajarse, compartir risas y disfrutar juntos de una noche diferente. FACEBOOK / Cinemalive

Si buscas una opción distinta para divertirte sin afectar tu bolsillo, hay una propuesta que no puedes dejar pasar: vivir la magia del cine al aire libre.

Del jueves 15 al domingo 18 de enero, Cinemalive llevará sus funciones a varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, convirtiéndose en una alternativa entretenida y pensada para toda la familia. 

Será el plan ideal para desconectarse de la rutina, pasar un buen rato y disfrutar de una velada diferente. Recuerda llevar una cobija para mayor comodidad y, si quieres, algunos snacks para acompañar la función.

Jueves 15 de enero  

500 días con ella 

  • Ubicación: Parque Metropolitano
  • Hora: 19:45 horas

Viernes 16 de enero

Lilo y Stitch

  • Ubicación: Parque Alcalde
  • Hora: 19:45 horas

Enredados

  • Ubicación: Parque Mirador Independencia
  • Hora: 19:45 horas

Sábado 17 de enero

Hércules

  • Ubicación: Parque Metropolitano
  • Hora: 19:00 horas

Domingo 18 de enero

Rio

  • Ubicación: Parque de las Niñas y los Niños
  • Hora: 19:00 horas

MF

