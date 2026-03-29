Durante la madrugada de este domingo, un incendio que se originó en un negocio de autopartes en la colonia La Calerilla, en San Pedro Tlaquepaque, consumió 25 vehículos, mientras que 100 unidades más fueron resguardadas para evitar mayores afectaciones.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:00 horas. A través del sistema de video vigilancia del C5 se informó del incendio en un depósito de carros. Elementos de la Comisaría municipal fueron los primeros en llegar, pero al notar el fuego, solicitaron apoyo de la Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque.

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Tras varias horas de trabajo, el fuego fue controlado y extinguido en su totalidad alrededor de las 9:00 horas. Durante las labores de control y extinción, se reportó la afectación en 25 unidades. No se reportaron personas lesionadas ni se informó de las causas que podrían haber originado el incendio , pues será un agente del Ministerio Público quien lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

Tras los incendios de vehículos en Guadalajara, autoridades logran una detención clave

A inicios de febrero, al menos 16 vehículos fueron presuntamente incendiados de manera intencional en la vía pública y en un depósito de vehículos en Guadalajara. Testigos en los distintos sitios donde se registraron los hechos señalaron que sujetos armados habrían prendido fuego a los automóviles, sin embargo, la Fiscalía de Jalisco informó que se detuvo al presunto causante de la quema de al menos seis vehículos: Medardo ‘N’, persona en situación de calle.

El sujeto fue detenido con un envase de plástico que contenía gasolina, así como con varias dosis de droga.

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