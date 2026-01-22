Guadalajara inicia renovación del Paseo Chapultepec sin cierres viales

El Paseo Chapultepec tendrá una nueva imagen. El Ayuntamiento inició la renovación del camellón central de esta emblemática avenida, en el tramo que va de Juan Manuel a Morelos.

El director de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz, explicó que la intervención forma parte de un proyecto integral que complementa la rehabilitación de la Plaza de la República, ubicada sobre avenida México. Detalló que los trabajos en Paseo Chapultepec responden al deterioro detectado en el camellón, tanto en superficies como en mobiliario urbano y áreas verdes.

La obra concluirá durante la segunda quincena de marzo. A pesar de la magnitud de la intervención, subrayó que no se contemplan cierres viales ni restricciones al tránsito, ni en Chapultepec ni en las calles aledañas, con el objetivo de minimizar molestias a automovilistas, peatones y comerciantes.

Los trabajos también incluyen la renovación de la llamada Plaza de las Relaciones Públicas, localizada entre Morelos e Hidalgo, un espacio de uso cotidiano para quienes transitan o permanecen en el corredor. En este punto se atenderán bancas, pisos y otros elementos destinados al descanso y la convivencia.

Entre las acciones previstas se encuentra la sustitución del piso del camellón, que combinará el tradicional mosaico Guadalajara con colados de colores similares a los existentes, a fin de conservar la identidad visual del paseo. Además, se realizará mantenimiento integral a las jardineras, limpieza profunda del área, revisión del sistema de iluminación y reemplazo de luminarias en mal estado. También se retirarán bolardos dañados y se instalarán nuevos elementos de concreto, se dará mantenimiento a estructuras existentes, se mejorará la superficie peatonal, se colocará nueva vegetación y se limpiarán postes y otros componentes urbanos. Las banquetas también serán intervenidas mediante la reparación de losas deterioradas y tapas en mal estado, con el propósito de reforzar la seguridad de quienes caminan por la zona.

Para esta intervención, el Ayuntamiento destinará 22.4 millones de pesos.