Zapopan estrena "Escuela con Estrella" en la colonia Miramar

El gobierno de Zapopan hizo la entrega de las obras de remodelación de la Primaria Vicente Guerrero, ubicada en la colonia Miramar. La intervención forma parte del programa “Escuela con Estrella”, el cual busca transformar los planteles públicos del municipio en espacios educativos seguros y de alta calidad.

María Gómez Rueda, la coordinadora general de Construcción de Comunidad en Zapopan, quien acudió en representación de Juan José Frangie, destacó que este tipo de intervenciones buscan garantizar espacios dignos para la niñez.

“Vamos a hacer todo lo que nos toca desde el gobierno para que las niñas y los niños de nuestra ciudad tengan cada vez espacios más dignos y puedan ir a estudiar con infraestructura que les permita preocuparse solo por aprender y cumplir sus sueños”, expresó durante el evento.

Ismael Jáuregui Castañeda, director de Obras Públicas e Infraestructura Municipal detalló que los trabajos tuvieron una inversión de 6.2 millones de pesos y beneficiarán a 400 alumnos.

La remodelación incluyó:

• Domo de 1,800 metros cuadrados en el patio cívico

• La construcción de una cancha de usos múltiples: de concreto, con pintura de alta resistencia y equipamiento deportivo.

• Accesibilidad universal: Construcción de rampas y adecuación de ingresos para personas con discapacidad.

• Infraestructura exterior: señalización horizontal y vertical, así como bolardos al exterior del plantel para proteger a los peatones del tráfico vehicular.

Mónica Contreras, la directora del plantel, recordó que la comunidad escolar solicitó mejoras para proteger a los estudiantes del sol y la lluvia durante actividades escolares, en el que es uno de los planteles más antiguos de Miramar.

“Durante mucho tiempo pedimos un espacio digno para que nuestras niñas y niños no estuvieran bajo los rayos del sol o corriendo bajo la lluvia. Hoy ese sueño ya no está en papel, está aquí arriba de nosotros dándonos protección. Nuestra escuela tiene historia; fue una de las primeras en la colonia Miramar y se levantó en los años setenta con el esfuerzo de toda la comunidad”.

Sumando esta entrega, el Gobierno de Zapopan, alcanzó la cifra de 123 planteles escolares intervenidos, con la meta de llegar a los 200 al finalizar la administración liderada por Juan José Frangie.

YC