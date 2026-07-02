Mundial 2026: ¡Siuuu! hace retumbar al FIFA Fan Fest Guadalajara y tapatíos celebran cardíaca victoria de Portugal frente a Croacia

Cristiano Ronaldo anotó desde los once pasos el empate contra Croacia y su reconocido festejo retumbó en la Plaza de la Liberación. Entre risas, brincos y alaridos de los aficionados, el ¡Siuu! hizo vibrar al FIFA Fan Fest y le dio vida a un Portugal que avanzó a Octavos de Final del Mundial 2026; el gol de Gonzalo Ramos adelantó a los lusos, pero la fanaticada, ataviada con la playera del 7 portugués, celebró con enjundia la anulación del agónico gol croata que hubiera mandado a la prórroga el encuentro y los tapatíos se rindieron ante el combinado ibérico.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Tensión y pocas emociones en la primera mitad

Pocas emociones se vivieron durante la primera mitad. Algunos hacían la fiesta con el “quiere volar” y un saltando la cuerda, pero la gran mayoría de asistentes no despejaban la vista de la pantalla gigante del Fan Fest. Los que más sufrían y lanzaban airados lamentos eran los fanáticos de Cristiano Ronaldo, pues pasaban los minutos y el astro del futbol mundial no lograba hacer la diferencia para los suyos.

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Arturo y Dayana acudieron al Fan Fest “para tener un cita diferente”. Ella no sabe de futbol, pero acompañó a su novio para ver a su ídolo: El Comandante. “Es la primera vez que venimos y sólo lo hacemos para ver a Cristiano, el mejor jugador del mundo. Aprovechamos que hoy está más solo el Fan Fest, y más agusto. Puedes ver el partido tranquilo y está muy seguro”, comentó el joven.

Las playeras de “el Bicho” atiborraban la Plaza de la Liberación. Contados eran los aficionados que apoyaban a Croacia, y en particular a Luka Modric, y los gritos que lanzaban en favor del combinado de los Balcanes eran respondidos con un ¡Siuuu! explosivo y porras hacía Portugal y su capitán. El ánimo crecía al tiempo que más aficionados comenzaron a llenar el Fan Fest.

Complemento de alarido y un cierre no apto para cardiacos

Para la segunda parte, Croacia golpeó primero al 53’ y silenció a los aficionados de Cristiano Ronaldo. En sus rostros comenzaban a dibujarse la preocupación y la frustración con cada llegada lusa que no terminaba en gol. Tuvieron que vivir 15 minutos de tensión hasta que cayó a anotación del máximo anotador en la historia del Real Madrid, y se rindieron a sus pies.

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Para Ángel, ver a CR7 es una experiencia única. “Siempre lo he seguido, desde el Manchester United, cuando comencé a ver futbol. Es mi jugador favorito y siempre voy a alentar a Portugal o al equipo en el que esté […]. Disfruto verlo jugar, aunque a veces no tenga buenos partidos”, compartió.

Cuando el astro portugués salió de cambio, se escucharon reclamos y abucheos en algunos sectores del Fan Fest, pero los aplausos y coros de su nombre gobernador la Plaza de la Liberación. El 7 dejó el partido empatado y dependía de sus compañeros para avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Los últimos minutos se vivieron con nerviosismo y expectativa. Croacia llegaba con peligrosidad pero la zaga portuguesa y Diogo Costa salvaban a su equipo para mantener el empate. Sobre la recta final, el gol de Gonçalo Ramos arrancó la alegría y los festejos de los aficionados. El partido parecía sentenciado, con seis minutos para el pitazo final.

El milagro croata ahogado por el VAR

Sin embargo, en el último suspiro, Croacia anotó un gol agónico que parecía mandaba el partido a los tiempos extra. El silencio cayó sobre la plancha central, con algunos insultos sueltos hacía la defensa lusa. El partido no se reanudaba y el VAR intervino: gol anulado por fuera de lugar y la alegría, los festejos y el “¡Siuuu!” regresaron a la Plaza de la Liberación.

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El partido concluyó y los aficionados más efusivos replicaron el festejo de su ídolo: corrieron unos pasos desde su lugar y, en el aire, dieron media vuelta para caer con las piernas y brazos en posición de V. “¡Siuuu!”, exclamaron.

NG