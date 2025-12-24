Tlaquepaque anuncia diversas actividades culturales y decembrinas

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque invitó a la ciudadanía y a las y los visitantes a participar en las actividades culturales y navideñas gratuitas que se desarrollan durante la temporada decembrina, con una oferta dirigida a públicos de todas las edades.

El director de Cultura, Óscar Carrillo Villa, informó que en el Centro Cultural El Refugio se exhiben cerca de 18 nacimientos, seleccionados de concursos realizados a lo largo de más de tres décadas. Las piezas fueron elaboradas por artesanas y artesanos de Tlaquepaque y de diversas regiones del país, quienes utilizaron materiales como cerámica navideña, barro natural y moldeado, así como distintas técnicas artesanales, entre ellas el policromado en frío.

Asimismo, destacó que se presenta la exposición “Cine Mexicano de Monstruos y pequeño homenaje a Guillermo del Toro”, la cual permanecerá abierta al público hasta el 9 de enero de 2026, ampliando la oferta cultural del recinto.

CORTESÍA.

Carrillo Villa señaló que el Centro Cultural El Refugio cuenta además con tres sets fotográficos con temática navideña, los cuales están disponibles de manera gratuita para que las y los visitantes se tomen fotografías y se lleven un recuerdo de su visita durante las festividades.

Como parte de las actividades especiales, anunció que el 26 de diciembre, a las 17:00 horas, se presentará una pastorela navideña en el Cineforo. La puesta en escena, caracterizada por su música, color y sátira, estuvo a cargo de niñas, niños y jóvenes de San Martín de las Flores y Tateposco, y se ofrecerá de forma gratuita al público.

El funcionario municipal añadió que en el mismo recinto se encuentran abiertos los Arcos Hundidos, un sistema subterráneo de túneles y antiguas estructuras hidráulicas que fueron descubiertas durante trabajos de restauración realizados hace más de una década, los cuales funcionaron como mecanismo de captación de agua y, presuntamente, como refugio durante la época cristera.

Finalmente, resaltó las emblemáticas cúpulas de distintos tamaños del Centro Cultural El Refugio, las cuales se consolidaron como un distintivo arquitectónico del lugar y como uno de los espacios preferidos por las y los amantes de la fotografía, además de ofrecer un punto privilegiado para apreciar la altura y la belleza del recinto.

El Centro Cultural El Refugio se localiza en la calle Donato Guerra número 160, en la zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, y abre al público en un horario de 9:00 a 19:00 horas.

SV