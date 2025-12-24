Este día de Nochebuena los asistentes al albergue del Centro de Atención y Desarrollo Integral para personas en Situación de Indigencia (CADIPSI) ubicado en la calle Las Palmas en Guadalajara tendrán una cena especial para la víspera de Navidad. Se trata de costillas a la BBQ, espagueti y puré de papa que será ofrecido para todos los asistentes.

En el albergue cuentan con 70 personas entre adultos y niños que esperan tener una velada inolvidable.

“A los niños les tenemos un detallito para que les llegue su Navidad aquí en el albergue, niños tenemos muy poquitos, sólo tenemos cinco y un adolescente”, explicó Gabriela Valdez Ríos, jefa del programa CADIPSI.

La funcionaria explicó que la cena se servirá a las 20:00 horas y se espera la asistencia de personal de apoyo.

Añadió que, desde hace unos días, realizaron su posada en el albergue de Palmas y El Refugio será el próximo domingo.

“Tratamos de que esta Navidad sea especial para ellos ya que se encuentran fuera de sus familias y como yo se los he dicho su familia somos los que estamos aquí y queremos que sea muy acogedor”, comentó.

El albergue CADIPSI ubicado en la calle Las Palmas es a puertas abiertas y todos los asistentes pasan por un filtro en el área psicológica, médica y trabajo social para poder ser admitidos.

“Una vez que pasan el filtro ya ingresan y tienen un periodo de tres meses para la reinserción pero es a puertas abiertas y una vez que ya ingresan se les ayuda a buscar trabajo o dependiendo las necesidades de cada persona”, detalló.

La funcionaria hizo un llamado a apoyar a estas personas que por alguna razón se encuentran fuera de sus hogares y sus familias para que puedan tener una Navidad bonita.

