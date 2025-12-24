Este miércoles el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) dio a conocer que la Línea 4 del Tren Ligero operará en un horario especial durante el día de Navidad.

Desde que comenzó operaciones, el pasado lunes 15 de diciembre, este sistema de transporte masivo opera de las 06:00 a las 21:00 horas, sin embargo, el día de mañana 25 de diciembre iniciará más tarde.

Según informó el Siteur, solo durante mañana jueves de Navidad su operación comenzará a las 8:00 horas, y cerrará sus instalaciones a las 21:00 horas, de igual forma, de manera gratuita.

A partir del viernes 26 y hasta nuevo aviso, el horario continuará de las 06:00 a las 21:00 horas, en lo que concluye el periodo de pruebas.

Se espera que una vez iniciando el año, una vez que el pasaje tenga un costo de 9.50 pesos, y sus trasbordos 4.75 pesos con la tarjeta electrónica de Mi Pasaje, el horario sea de las 04:30 a las 22:30 horas.

De acuerdo con el director del Siteur, Amilcar López, será a través de las redes sociales del Sistema donde se estará avisando de los nuevos horarios: a través de Facebook, X, Telegram e Instagram, en @SITEURJAL.

