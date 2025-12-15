El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus , anunció que la Línea 4 del Tren Ligero iniciará operaciones este 15 de diciembre durante su Primer Informe de Gobierno , tras más de 3 años de construcción.

El sistema conectará el Centro de Tlajomulco de Zúñiga con los límites de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque , todavía tiene obras pendientes por concluirse, aunque son complementarias, según comentó el gobernador.

" Hay alrededor de 12 obras que van a quedar pendientes y que se van a trabajar estos meses. Nosotros creemos que esas obras pudieran estar culminadas en octubre del próximo año ", dijo el gobernador.

El mandatario señaló que estas obras son, en su mayoría, complementarias de carácter vial como " pasos deprimidos, túneles, pasos seguros ", entre otras.

Entre las obras pendientes, está la conclusión de un puente peatonal en la zona de Las Juntas, para conectar a la línea 4 con el sistema de transporte Macrobús, dijo el secretario de Transporte, Diego Monraz .

“ Temas del cercado del puente peatonal, de algunos temas de ornato y de detalle. Lo que va a quedar pendiente va a ser un sendero seguro entre Las Juntas y la estación Fray Angélico de Macro Calzada. ”

El servicio será GRATUITO

El gobierno de Jalisco, junto con el inicio de las operaciones de la nueva Línea 4, anunció que, del 15 al 31 de diciembre, el servicio será gratuito. Durante 15 días, las y los usuarios podrán acceder al servicio de transporte ferroviario sin costo.

Por otro lado, también comenzará la operación de las 5 rutas alimentadoras que conectarán a algunas colonias con las estaciones de la Línea 4 del tren. Su recorrido será el siguiente:

La A01 conectará la plaza principal de Tlajomulco de Zúñiga con la estación Tlajomulco Centro.

La A02 unirá el fraccionamiento Renaceres con la estación Tlajomulco Centro.

La A03 irá desde la estación de Concepción del Valle hasta Chulavista.

La A04 tendrá un recorrido desde el fraccionamiento Arvento hasta estación Real del Valle.

Desde la estación Jalisco 200 Años con el centro de Guadalajara, en específico, con la zona de los 2 Templos estará la A05.

En total, serán una flota de 16 unidades que integrarán las rutas alimentadoras de la Línea 4.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF