Así funciona la atención a personas migrantes que ofrece el Gobierno de Jalisco

En medio del contexto de incertidumbre que enfrentan las comunidades migrantes en Estados Unidos, el Gobierno de Jalisco mantiene una estrategia de acompañamiento y atención directa a través de la Dirección de Atención a Personas Migrantes, encabezada por Jesús Ignacio Plascencia, mediante programas como Jalisco sin Fronteras y la Ventanilla Migrante, en busca de ofrecer cercanía institucional, orientación y apoyos concretos tanto a jaliscienses en el exterior como a quienes han sido repatriados recientemente.

Plascencia de la Cruz explicó que una de las principales fortalezas de la política migratoria estatal es la presencia directa en territorio estadounidense, con oficinas en ciudades estratégicas como Los Ángeles, Las Vegas, San José, California y Chicago, lo cual “permite una atención constante y coordinada con los municipios y las ventanillas de atención a migrantes, facilitando el acceso a los programas y servicios que ofrece el Estado”.

“Todos los que están allá (en Estados Unidos) se encuentran inquietos por la situación que está pasando con el gobierno de EU y bajo esta situación temerosos de lo que está pasando. La fortuna es que hoy en día podemos tener una cercanía con ellos desde el Gobierno del Estado. Tenemos oficinas para ellos en Los Ángeles, en Las Vegas, en San José (California), en Chicago, y estamos trabajando de la mano y con una cercanía, como nos dice nuestro gobernador, 'al estilo Jalisco', para que sienten que no están solos ante esta situación que están viviendo ellos en el exterior”, expresó el director en el marco de la primera celebración del “Hijo Ausente”.

Detalló que el programa Jalisco sin Fronteras opera a partir del acercamiento de las familias a las ventanillas migrantes municipales, donde se realiza un registro inicial de las y los “paisanos”, y posteriormente se les canaliza a la Dirección para acompañar los trámites consulares, principalmente la gestión de visas para la reunificación familiar en el extranjero.

“La parte de poder llevar a cabo Jalisco sin Fronteras es acercarse a nuestras oficinas, acercarse a la oficina del municipio, que es la Ventanilla Migrante, que es donde tenemos la atención directa con ellos, y de ahí nos vinculan a la oficina con nosotros para poderles hacer la gestión ante el consulado americano, poder llenar las formas del DS-160 y poder ayudar a la gente con todo el trámite ante el Consulado (de Estados Unidos) para obtener la Visa. Así, desde aquí los apoyamos a que vayan a visitar a sus hijos que no tienen una documentación y que no pueden venir cada año o cada cierto tiempo para poder estar con ellos”, destacó el director.

Ignacio Plascencia señaló que, hasta el momento, cerca de 350 personas han sido atendidas a través de este esquema desde distintos municipios de Jalisco, y anunció la salida de un primer grupo gestionado directamente por el Gobierno del Estado.

“Llevamos cerca de 350 personas atendidas desde los diferentes municipios y con la cercanía hacia ellos desde las ventanillas de atención a migrantes. El día de mañana sale el primer grupo por parte de que hemos hecho la gestión nosotros como gobierno, vuelan a cuatro diferentes destinos en un total de 52 personas que fueron favorecidas para este proyecto”, indicó.

En cuanto a la atención a jaliscienses repatriados, Plascencia informó que, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Migración, alrededor de cinco mil 500 personas han sido retornadas durante el primer año del actual gobierno estadounidense, a quienes se les brinda apoyo integral para su reintegración.

“Según datos del Instituto Nacional de Migración van cerca de cinco mil 500 jaliscienses que han sido retornados. Se les da la atención para que puedan llegar a su lugar de origen con un apoyo económico para traslado y la atención de poder generar la cercanía con la SEDECO, con diferentes secretarías del gobierno del estado para que puedan acceder a los diferentes programas que tenemos para ellos, desde realizar un tema de emprendimiento, de diferentes acciones que ellos requieran y hasta el obtener su identidad”, indicó.

Por último, destacó la atención a hijas e hijos de personas deportadas, así como el acceso a servicios de salud para jaliscienses en el exterior: “Muchos de los hijos son nacidos en Estados Unidos y se encuentran sin un documento aquí, y los hijos les ayudamos con todo el tema de poderlos coordinar con Registro Civil. También vamos a tener el tema de Jalisco de Salud, que es Yo Jalisco, se les va a brindar ya un preregistro a todos los jaliscienses en el exterior para que cuando vengan aquí a Jalisco puedan tener el servicio de salud”, finalizó.

MF