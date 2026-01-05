Desde hace más de 400 años, la Laguna de Cajititlán es sede de la Celebración a los Santos Reyes Magos.

Año con año, se convoca a poco más de un millón de visitantes, colocándola así como la segunda celebración a los Reyes Magos más importante del mundo, después de la realizada en España, y la cuarta con mayor convocatoria en Jalisco.

Lee también: PRI Jalisco anuncia acciones contra alza al transporte público

Tlajomulco celebrara los Santos Reyes Magos

Ante ello, el Gobierno de Tlajomulco informó que ya alista los últimos detalles para dar paso a esta festividad en el municipio.

En primer lugar, dijo, a través de la Dirección de Movilidad implementará un operativo especial de seguridad vial.

Asimismo, informó que se han instalado ocho filtros de control vial en puntos estratégicos de la localidad, los cuales operarán en un horario de 07:00 a 00:00 horas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de peatones y peregrinos, mantener el orden y agilizar la circulación vehicular durante los días de mayor afluencia.

El Gobierno de Tlajomulco informó que ya alista los últimos detalles para dar paso a esta festividad en el municipio. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Cierres viales en la zona centro de Cajititlán

La Dirección de Movilidad detalló que se aplicarán cierres viales parciales y temporales en la zona centro de Cajititlán, a fin de permitir el desarrollo de los recorridos tradicionales, tanto diurnos como vespertinos.

Este miércoles 7 de enero será el día con mayor concentración de visitantes, por lo que se reforzará la presencia operativa y los dispositivos de control vial.

Ruta del recorrido tradicional

El recorrido emblemático, en el que las imágenes de los Santos Reyes se trasladan desde la parroquia hacia la laguna y de regreso, se realizará conforme al siguiente trayecto:

1. Javier Mina, de Independencia a Constitución.

2. Constitución, de Javier Mina a Aldama, continuando por Morelos.

3. Morelos, de Aldama a Muralla.

4. Muralla, de Morelos a Cuauhtémoc.

5. Cuauhtémoc, de Muralla a Guadalupe Victoria.

6. Guadalupe Victoria, de Cuauhtémoc a Emiliano Zapata.

7. Emiliano Zapata, de Guadalupe Victoria a Independencia.

8. Independencia, de Emiliano Zapata a Juárez.

9. Juárez, de Independencia a Madero.

10. Madero, de Juárez a la Playa, donde se realizará el recorrido náutico.

11. Centenario, de la Playa a la Parroquia.

Para facilitar la movilidad interna, el ingreso vehicular de residentes de Cajititlán se realizará mediante tarjetón, con el propósito de mantener la fluidez en las vialidades. Se informó que en el caso de los visitantes, deberán estacionar sus vehículos únicamente en espacios autorizados, a fin de evitar infracciones o el retiro de automóviles que obstruyan la circulación.

Para facilitar la movilidad interna, el ingreso vehicular de residentes de Cajititlán se realizará mediante tarjetón. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Te puede interesar: Preparan tres protestas contra el aumento al pasaje del transporte público en el AMG

Para ello, se han habilitado al menos 44 espacios de estacionamiento autorizados en la zona.

Este es el programa general de actividades:

El miércoles 7 de enero se espera la mayor afluencia de peregrinos, debido al recorrido tradicional de las imágenes de los Santos Reyes por la laguna de Cajititlán, siendo este uno de los días más importantes de la celebración.

06:00 horas: Inicio del alba y las mañanitas

07:00 horas: Celebración de la misa religiosa

08:00 horas: Inicio del recorrido

08:40 horas: Entrega de canela en el cruce de Hidalgo y Constitución

09:30 horas: Cambio de capas de los Santos Reyes

10:00 horas: Recorrido con las imágenes de los Santos Reyes

12:00 horas: Abordaje de las imágenes a la laguna

13:30 horas: Misa de recepción de las imágenes

Se espera la mayor afluencia de peregrinos, debido al recorrido tradicional de las imágenes de los Santos Reyes por la laguna de Cajititlán. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Por su parte, la síndica municipal, Thania Morales, destacó la relevancia cultural y religiosa de esta celebración, así como el trabajo coordinado para garantizar la seguridad de quienes participan.

"La celebración de los Santos Reyes en Cajititlán es una manifestación de fe profundamente arraigada, que convoca a miles de peregrinos. Por ello, estamos trabajando de manera preventiva y coordinada para que el recorrido se desarrolle con orden y seguridad. El trayecto terrestre dura aproximadamente dos horas, el recorrido en lancha cerca de una hora y la misa de recepción se realiza alrededor de la una de la tarde. Durante todo el proceso se cuenta con la disposición de alrededor de 30 lanchas para que las y los feligreses puedan acompañar a los Santos Reyes por la laguna de manera segura", señaló.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS

