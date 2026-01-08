Tlajomulco se dice listo para recolocar 3 mil 500 viviendas recuperadas

Este jueves el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino, afirmó que el municipio está listo para arrancar, en una primera etapa, la recolocación de alrededor de tres mil 500 viviendas recuperadas , como parte de la estrategia conjunta que impulsa con el Infonavit y la iniciativa privada, para rehabilitar y rehabitar las miles de casas abandonadas que existen en el municipio.

El alcalde recordó que el proceso ha pasado por distintos filtros técnicos y jurídicos, con el objetivo de asegurar que las viviendas seleccionadas sean viables tanto para su recuperación como para su futura habitabilidad , priorizando aquellos espacios que ya cuentan con infraestructura complementaria para el desarrollo de la vida diaria de las personas, como escuelas, vías de comunicación y transporte o unidades médicas.

También recordó que durante la primera parte del proceso se identificaron ocho mil 500 viviendas que ya habían sido recuperadas previamente por el Infonavit, y tras "una primera depuración", se identificaron cinco mil 500 casas que cumplían con condiciones físicas y jurídicas adecuadas.

De ese universo, señaló Quirino Velázquez, el municipio realizó una nueva selección para definir aquellas que se localizan en los polígonos con mejores condiciones urbanas , lo que derivó en un bloque final de tres mil 500 viviendas "listas para integrarse al esquema de recolocación", las cuales se ubican principalmente "en los mejores polígonos del municipio", en zonas como Santa Fe, Chulavista, Eucalpitos, La Noria y fraccionamientos cercanos a la cabecera municipal.

El alcalde indicó que uno de los criterios centrales fue evitar repoblar zonas que aún no cuentan con la infraestructura necesaria, priorizando aquellas áreas donde ya existen servicios y condiciones urbanas que reduzcan el riesgo de que nuevamente sean abandonadas.

Detalló que las viviendas identificadas se ubican en puntos estratégicos del municipio, donde la capacidad de respuesta en servicios públicos es mayor.

Respecto al mecanismo para la recolocación de estas viviendas, explicó que el ayuntamiento no tomará posesión directa de los inmuebles, sino que "se seguirá un modelo financiero y operativo previamente definido con el Infonavit" , en el que también participará la iniciativa privada: el Gobierno municipal comprará las viviendas al Instituto y posteriormente licitará a diferentes empresas su recuperación, con la expectativa de recuperar la inversión en un plazo corto.

"Son tres mil 500 viviendas que vamos a incluir en un convenio con el Infonavit. El gobierno tiene que comprárselas al Infonavit y el gobierno va a licitarlas con la iniciativa privada para que la recuperen y la recoloquen en el mercado, y a partir de esto que el gobierno pueda recuperar su inversión", expuso.

Quirino Velázquez añadió que se trata de un esquema de retorno rápido que permitiría al municipio reintegrar los recursos en menos de un año, al mismo tiempo en el que se reactiva el parque habitacional con apoyo del sector privado.

Adelantó que el cierre del convenio podría concretarse en febrero, lo que abriría la puerta al arranque de las primeras obras de reconstrucción para este fin.

Por último, el alcalde de Tlajomulco destacó que uno de los incentivos clave será la aplicación de un "borrón y cuenta nueva" en adeudos municipales como el predial , con el respaldo del cabildo, para facilitar que las viviendas vuelvan a ser habitadas, ya sin adeudos, y se integren nuevamente al padrón fiscal del municipio.

"Vamos a hacer borrón y cuenta nueva, pero esas tres mil 500 casas, pues ya va a entrar nuevamente al padrón de impuestos para predial nuevo, pagando impuestos que el gobierno no percibía mientras estaban deshabitadas, entonces va a ser un ganar-ganar", finalizó Gerardo Quirino.

De acuerdo con el censo más reciente en materia de vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Tlajomulco había más de 77 mil viviendas abandonadas, siendo el primer lugar nacional en este rubro , por lo cual, de acuerdo con lo referido en diversas ocasiones por el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, es uno de los municipios de atención prioritaria en el Programa Nacional de Recuperación de Vivienda.

