Con una serie de descuentos y distintos métodos de pago, el Ayuntamiento de Zapopan espera recaudar dos mil 375 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2026 por concepto del predial, con lo que se rompería la marca del año pasado, cuando la recaudación fue superior a los dos mil 100 mdp.

Además, también se estima mantener el primer lugar a nivel nacional en captación de este impuesto por quinto año consecutivo. La apuesta, indicó la directora de Ingresos de Zapopan, Marcela Rubí Gómez Juárez, es que los contribuyentes utilicen cada vez más las plataformas digitales y otros métodos de pago.

En total se contará con 17 alternativas como autopago, Predial Express, kioskos digitales, recaudadoras móviles, módulos, rompefilas, instituciones bancarias, tiendas de autoservicio y conveniencia, oficinas recaudadoras, pago en línea, código QR, aplicación móvil, CoDi y el asistente virtual. Además, se habilitarán recaudadoras móviles en mercados municipales.

En tanto, durante enero y febrero se dará un 10% de descuento por pago anticipado anual en cualquier modalidad de pago. Para las personas mayores de 60, 70 y 80 años de edad se otorgarán descuentos del 50, 60 y 80% de descuento, respectivamente, mientras que a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y en calidad de viudez el descuento también será del 50 por ciento.

Las sociedades civiles, los centros que imparten educación básica, los predios de uso agropecuario, los inmuebles destinados a casa habitación, en los que se implementan tecnologías amigables con el medio ambiente y madres jefas de familia también tendrán acceso un descuento especial, añadió Gómez Juárez, quien invitó a visitar el sitio web del municipio para conocer los términos y condiciones.

Asimismo, como parte del pago del impuesto predial, se puede contratar un seguro de casa habitación por 199 pesos, con cobertura de hasta 300 mil pesos en casos de incendio, terremotos, inundaciones y por cualquier situación de responsabilidad civil familiar. Y recordó que, al cubrir esta obligación fiscal, se podrá participar en la selección de obras del Presupuesto Participativo de 2026.

La tesorera municipal, Adriana Romo López, destacó que la alta recaudación del impuesto predial que ha logrado Zapopan, que desde 2015 ha registrado un crecimiento del 172%, ha sido gracias a la confianza de la ciudadanía en las administraciones emecistas de Pablo Lemus y Juan José Frangie.

"Es un proyecto que apostó por fortalecer las finanzas públicas, mejorar los procesos, profesionalizar al personal y, sobre todo, construir confianza con toda la ciudadanía", recalcó.

Por su parte, el alcalde Frangie resaltó las finanzas sanas del municipio, pues no se ha solicitado ningún crédito en los últimos 10 años y la deuda ronda el 8% del presupuesto, las obras de infraestructura que se han emprendido en el municipio y que Zapopan, sin ser la capital de Jalisco, ha superado en alrededor 300 millones de pesos el presupuesto de Guadalajara.

El pago del impuesto predial se ve reflejado en salud, obras públicas y otros conceptos, anotó. "La gente ve que cada día hay más unidades deportivas, calles, Colmenas. Tenemos enjambres, tenemos centros de autismo, el OPD de salud creciendo y muchísimas cosas […]. Ven que su dinero está bien aplicado y que las finanzas de Zapopan nos ubican en el primer lugar a nivel nacional".

Modernizan en portal web para realizar más pagos

Por otro lado, en materia de innovación, en el portal web del Ayuntamiento de Zapopan ahora se podrán hacer otros pagos por conceptos de agua municipal, estacionamientos y merados. En los kioskos digitales también se habilitará el pago de horas extras en licencias de giro, mientras que 24 de estos dispositivos cuentan con el sistema Pulso de Vida y están conectados al C5 municipal.

