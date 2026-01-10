Un hombre fue detenido por presuntamente estar involucrado en la muerte y desaparición de su propio padre. Se trata de Jairo Jahir “N” quien fue detenido por personal de la Fiscalía del Estado tras un operativo de seguridad desplegado el pasado 8 de enero en la colonia Coyula, del municipio de Tonalá.

El detenido está investigado por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, tras los hechos ocurridos entre el 22 y 23 de enero de 2024.

De acuerdo con las investigaciones, aquella tarde, la víctima y el presunto agresor —padre e hijo— tuvieron una discusión en un domicilio de la colonia La Cofradía, en el mismo municipio de Tonalá, misma que derivó en golpes. En un momento dado, según se presume, el detenido golpeó a su padre con una pala en la cabeza, ocasionándole la muerte y ocultando el cuerpo en el patio del domicilio.

La familia, al no tener conocimiento del paradero del padre, denunció su desaparición, al notificar que Jairo Jahir “N” presuntamente comentó que salió sin mencionar a dónde. No obstante, el cuerpo de la víctima fue localizado poco después.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado permitieron identificar a Jairo Jahir “N” como presunto responsable del hecho, por lo que se solicitó y obtuvo el mandamiento judicial ya cumplimentado. Con su captura, se llevó ante el juzgado que lo requería para continuar con las indagatorias.

