Elementos de la Comisaría de seguridad de Guadalajara capturaron en la Colonia Belisario Domínguez a un hombre de la tercera edad por presuntamente robar con violencia una tienda de autoservicio.

A través del programa Negocio en Contacto (NEC) del C5 GDL, los policías tapatíos recibieron un reporte que alertaba sobre un robo en proceso a una tienda de autoservicio ubicada en las calles Uxmal y Tikal.

A su arribo, observaron a un hombre de la tercera edad con las características descritas en el reporte, el cual abandonaba el comercio a bordo de una bici y tras él, otra persona quien dijo ser el dependiente y quien acusó al ciclista de haberlo robado tras amagarlo con una aparente arma de fuego.

Ante esto, el señalado fue asegurado por los oficiales tapatíos y luego de una revisión conforme a protocolo, le localizaron botellas de tequila, efectivo, un arma de utilería y una navaja.

Ante esto, quien dijo llamarse Francisco “N”, de 60 años, fue remitido ante el Ministerio Público para que sea procesado por los señalamientos.

