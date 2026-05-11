coCon el objetivo de disminuir la carga vehicular en la avenida López Mateos, y como parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga para este cierre del ciclo escolar, arrancó ya la fase de pruebas del transporte escolar en este municipio, informó este lunes el coordinador de Gestión de Territorio e Infraestructura de Tlajomulco , René Caro Gómez.

Son seis las escuelas que se han sumado a esta iniciativa, con inicialmente cinco rutas que cubren distintos puntos del municipio y que sí inciden en la avenida López Mateos, refirió.

CORTESÍA/AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO

“El viernes pasado iniciamos ya la prueba piloto. Recordarán que en nuestro plan de trabajo está el usar las últimas 8 semanas del ciclo escolar para esta prueba piloto que ya está funcionando. Están funcionando 5 rutas para 6 escuelas, de las cuales 4 son privadas y 2 son públicas, de la zona de López Mateos”, refirió el coordinador.

Tlajomulco analiza modelo de transporte escolar para próximo ciclo escolar

La prueba piloto contempla el análisis de horarios, logística, funcionamiento de rutas y puntos de ascenso, con el objetivo de consolidar un modelo definitivo para el próximo ciclo escolar.

“Hasta ahora, lo que me reportan tanto del viernes como de hoy es que va muy bien; los padres de familia, sobre todo, están agradecidos y contentos por todo el tiempo que están dejando de dedicarle al tránsito en López Mateos. Lógicamente, seguiremos con las pruebas y, al final de las ocho semanas, evaluaremos los resultados para hacer las modificaciones necesarias y que en septiembre, en el próximo ciclo escolar, ya tengamos el modelo definitivo”, explicó Caro Gómez.

Actualmente, el programa beneficia a alrededor de 80 niñas y niños, distribuidos en cinco unidades con capacidad para 16 pasajeros cada una. Además, adelantó que durante el verano se evaluará la posibilidad de ampliar la capacidad del sistema mediante autobuses escolares de mayor tamaño, dependiendo de la demanda registrada.

El coordinador agregó que la prueba piloto no representa costo alguno para las escuelas ni para las familias participantes, ya que el Gobierno municipal asumió la inversión inicial del programa. Asimismo, indicó que el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez ha planteado la posibilidad de generar un esquema de subsidio municipal para fortalecer el proyecto de cara al siguiente ciclo escolar.

Traslados escolares representan parte importante del tráfico en López Mateos

Lo anterior, forma parte de los acuerdos alcanzados a nivel municipal a partir de las mesas de trabajo establecidas con autoridades municipales y estatales en busca de minimizar la carga vehicular de López Mateos, tras analizar que, en este municipio, los traslados escolares representan el 20% de todos los vehículos particulares que transitan por esta clave para el ingreso a la ciudad.

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“Incluso representan más que el transporte de carga que entra a López Mateos, por eso tenemos que apostarle bastante. Y si este proyecto sale, sin duda vamos a estar contribuyendo mucho a esta problemática”, explicó el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino, en octubre pasado, cuando comenzaron los planteamientos de este proyecto.

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