Infonavit extenderá horarios en sus oficinas de Guadalajara

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que ampliará los horarios de atención en sus oficinas de Guadalajara, Jalisco, con el objetivo de acercar sus diferentes productos de financiamiento a las y los derechohabientes que estén interesados.

Este será el horario extendido del Infonavit

La ampliación se realizará de lunes a viernes, para asesorar a las y los trabajadores sobre las opciones crediticias que ofrece el Instituto.

La dependencia detalló que a partir de este lunes 11 de mayo, la atención del Centro de Servicio Infonavit (CESI) Guadalajara, ubicado en avenida Juan Palomar y Arias #37, colonia Vallarta San Jorge, se brindará de lunes a viernes, en un horario de 08:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Las y los asistentes podrán:

Saber si cuentan con la precalificación para adquirir un crédito.

Recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno.

para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno. Solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria.

Así se puede participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar

Las personas que cuenten con al menos seis meses de antigüedad laboral, ganen entre uno y dos salarios mínimos y no cuenten con crédito hipotecario, podrán actualizar sus datos de contacto para participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar y solicitar asesoría sobre cómo adquirir una de estas viviendas.

También se informará a los acreditados sobre los beneficios que obtuvieron los créditos que eran impagables, con la aplicación de Infonavit Solución Integral, y se brindará asesoría sobre el Programa de Vivienda para el Bienestar.

Además, aquellos trabajadores que tengan un crédito que era impagable también recibirán atención sobre los beneficios que obtuvieron con la implementación del programa Infonavit Solución Integral (SI), los cuales van desde reducciones importantes al saldo; la reestructura en tasa de interés, mensualidad y/o saldo; hasta la liquidación completa del financiamiento.

"Con esta acción, se busca facilitar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto en su horario laboral a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios", dijo el organismo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB