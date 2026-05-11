Expo Guadalajara destaca importancia de la industria de reuniones en la ciudad

Expo Guadalajara, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC) y la Secretaría de Turismo presentaron el estudio "Relevancia Económica de las Reuniones en Jalisco 2025", un análisis elaborado por STA Consultores que confirma el papel estratégico del sector como uno de los principales motores económicos, turísticos y de desarrollo para la entidad.

El estudio reveló que durante 2025 la industria MICE generó un gasto directo total de 59 mil 649 millones de pesos en Jalisco, cifra que representa un crecimiento del 63% respecto a la medición realizada en 2017.

Asimismo, se registraron más de 63 mil 343 reuniones y la participación de 5.5 millones de asistentes durante 2025.

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El sector genera más de 87 mil empleos

Entre los principales hallazgos destaca que el sector genera más de 87 mil empleos; contribuye directamente con 43 mil 556 millones de pesos al PIB estatal.

Por otro lado, resalta que Guadalajara posee un ecosistema maduro y altamente competitivo para congresos, exposiciones y reuniones corporativas . Asimismo, cabe recalcar que por cada peso que se invierte en el sector MICE de Jalisco, se generan 11.4, un aumento de 2.79 pesos respecto a 2017.

El análisis cualitativo del estudio identifica a Expo Guadalajara como un eje articulador y detonador del desarrollo de la industria de reuniones en el Estado, gracias a su liderazgo en congresos, exposiciones y eventos corporativos.

José Andrés Orendáin De Obeso, presidente del Comité Técnico de Expo Guadalajara, destacó la importancia del recinto ferial en la derrama económica para la ciudad.

"El sector turismo en su conjunto es un sector pujante, es un sector relevante y es importantísimo para la economía de Jalisco", afirmó.

El directivo resaltó la importancia de la derrama económica, ocupación hotelera de Guadalajara.

Los números al cierre del 2025 son positivos se ve crecimiento en derrama económica, crecimiento en ocupación, crecimiento en eventos aún y cuantos quitas la inflación los resultados son positivos", subrayó.

En su mensaje, el presidente del Comité Técnico de Expo Guadalajara remarcó la importancia de la colaboración interinstitucional para fortalecer la competitividad del destino.

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"Los resultados de este estudio demuestran que, cuando se suman esfuerzos entre asociaciones, gobierno e iniciativa privada, logramos potenciar la competitividad de Jalisco", señaló el Lic. Orendáin De Obeso.

Asimismo, reiteró el compromiso de Expo Guadalajara con el fortalecimiento del ecosistema de reuniones mediante acciones orientadas a la modernización, sustentabilidad y competitividad del recinto, con el objetivo de mantener a Jalisco como uno de los destinos líderes del turismo de reuniones en Latinoamérica.

El estudio también señala que el siguiente salto competitivo de la entidad dependerá no solamente de infraestructura, sino también de factores como talento, tecnología, sustentabilidad y articulación estratégica entre actores públicos y privados.

Gustavo Staufert, director de la OFVC, dijo que la industria de reuniones de Guadalajara es la segunda ciudad más importante en el país y una de las más importantes en Latinoamérica.

"Es muy relevante las 83 mil familias que dependen de la industria de reuniones, pero además ya vimos que aunque Vallarta es relevante el 92 por ciento del ingreso viene de Guadalajara, entonces Guadalajara es un jugador de clase mundial y el representante más importante de Latinoamérica", comentó.

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NA