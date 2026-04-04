Policías de Tlajomulco localizaron a dos adolescentes de 15 años, originarios de Ensenada, Baja California, quienes contaban con reportes activos de desaparición y de Alerta Amber. Ambos fueron encontrados en las inmediaciones del Hospital Regional 180 del IMSS, ubicado sobre Carretera a San Sebastián, en el fraccionamiento Colinas del Roble, tras recibir un reporte al 911.

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Del hallazgo se notificó a la Fiscalía del Estado de Baja California y se informó a sus padres. Los menores permanecen en resguardo de la Comisaría municipal mientras se realizan los trámites correspondientes.

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Se desconoce cómo es que los adolescentes llegaron al lugar donde fueron encontrados; el reporte alertaba sobre jóvenes “con actitud inusual” en las inmediaciones del hospital. Ambos fueron reportados como desaparecidos el 24 de marzo pasado.

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Cifras de personas desaparecidas en México

Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México hay 132 mil 846 personas desaparecidas. De ellas, de acuerdo con autoridades, el 36 por ciento, es decir, 46 mil 742 personas, cuenta con registros incompletos o imprecisos, lo que dificulta su localización. La titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, indicó que la mayoría de los casos activos datan de 2006 a la fecha.

Casos de personas desaparecidas en Baja California y Jalisco

En Baja California se reporta la desaparición de cuatro mil 930 personas . En el caso de Jalisco, existe una disparidad en los casos reportados: mientras el Registro Nacional contabiliza 12 mil 725 personas sin localizar, el Registro Estatal registra 16 mil 095. De ellas, dos mil 209 no cuentan con una carpeta de investigación.

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En tanto, en Jalisco, desde 2018 se han localizado 16 mil 580 personas; 15 mil 066 con vida y mil 514 sin vida.

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