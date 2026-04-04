Los cuerpos de dos personas calcinadas fueron localizados durante la mañana de este sábado en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque.

Cuerpo calcinado en Tlajomulco

El primer hallazgo fue reportado durante las primeras horas de este sábado en un baldío ubicado en Boulevar San Pablo y Valle de la Cascada en la delegación de Chulavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

La Policía municipal refirió que los oficiales encontraron el cuerpo calcinado de un hombre luego de haber sofocado un incendio en un pastizal. Debido al estado en que se localizó el cuerpo, no se determinaron más características de la posible víctima.

Cuerpo calcinado en Tlaquepaque

El segundo hecho fue reportado en la colonia San Martín de las Flores, esto sobre la calle 16 de Septiembre, próxima a Extramuros, en Tlaquepaque.

Autoridades recibieron el reporte vía C5 donde se refirió un hallazgo de persona occisa y que estaba calcinada.

Por lo tanto, policías municipales se trasladaron hasta el punto mencionado y corroboraron el hallazgo, ya que el cuerpo se encontraba en la orilla del cerro, cerca de la calle 16 de Septiembre.

Los policías municipales refirieron que el cuerpo se encontraba calcinado y sin mayores características debido al estado en que se encontraba el cuerpo.

Autoridades municipales activaron el protocolo correspondiente, por lo que realizaron el acordonamiento de la zona y también se le dio parte al Ministerio Público.

En ambos casos no se supieron datos sobre cómo ocurrieron los hechos y los cuerpos serán trasladados hasta la morgue metropolitana para determinar su identidad.

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OB