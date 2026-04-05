Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 5 de abril determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 20%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Martes 7 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 12 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla