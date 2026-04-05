Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 5 de abril determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 20%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

