El municipio de Tlaquepaque tuvo un hecho violento durante la madrugada tras el asesinato de tres jóvenes. Poco después de las 01:50 horas de este sábado, vecinos de la colonia Felipe Ángeles reportaron detonaciones de arma de fuego en la zona, por lo que de inmediato llamaron al 911 para pedir ayuda de servicios médicos.

Por ello, policías municipales acudieron hasta el cruce de la avenida Juan de la Barrera y la calle San Isidro, frente al casino Real Americana donde localizaron a tres jóvenes tirados en la vía pública, junto a una motocicleta.

Al lugar también arribaron elementos de Servicios médicos municipales para brindar atención médica a los jóvenes, aunque ya nada pudieron hacer por los tres muchachos de aproximadamente 20 años de edad y sólo confirmaron su deceso.

Los tres jóvenes presentaban varios impactos de bala en sus cuerpos, por lo que ese fue el motivo de su fallecimiento.

Por su parte, los policías municipales que acordonaron la escena del crimen hallaron esparcidos varios casquillos de bala, aparentemente de calibre 9 mm, los cuales fueron asegurados por los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y del Ministerio público para las indagatorias.

No hubo testigos que aportaran información sobre las características de los agresores, quienes habrían escapado del lugar tras los hechos.

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AO

