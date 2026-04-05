Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Chapala para este domingo 5 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se establece, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 51%.Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México