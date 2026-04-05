Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Chapala para este domingo 5 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se establece, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

