Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en El Salto para este domingo 5 de abril informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta