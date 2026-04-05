Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en El Salto para este domingo 5 de abril informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

