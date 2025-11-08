Un incendio ocurrido esta mañana en el fraccionamiento Chulavista de Tlajomulco de Zúñiga provocó la muerte de tres personas.

Oficiales de Protección Civil y Bomberos del municipio recibieron el reporte de un incendio registrado en una vivienda de dos niveles, sobre la calle Cerro Ceibal al cruce con Cerro Canelo, en la etapa 17 del fraccionamiento Chulavista.

Al arribar al lugar, las unidades de emergencia localizaron el fuego propagado en su totalidad al interior del domicilio, por lo que de inmediato iniciaron las maniobras de combate y enfriamiento.

Una vez controlado el siniestro, los brigadistas municipales localizaron los cuerpos de tres personas sin vida a causa del incendio, lo cual fue corroborado por paramédicos de Servicios Médicos del municipio. Hasta el momento no se cuenta con datos sobre su identidad, edad o características.

El área fue acordonada por oficiales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco, bajo el mando y conducción del agente del Ministerio Público, quien ordenó la intervención del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la realización de los peritajes correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

