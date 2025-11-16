El ayuntamiento de Tlajomulco dio a conocer que, gracias a las labores de investigación, llevadas a cabo por oficiales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco, en coordinación con personal de la Comisión de Búsqueda de Personas, confirmaron la localización de una adolescente que contaba con carpeta de investigación y una ficha por desaparición vigentes.

Se trató de una menor de solo 13 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 27 de octubre. Al momento de su localización, se encontraba acompañada de su madre, una mujer de 36 años de edad en la colonia Asturias de Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con la información recabada, la adolescente se ausentó de su domicilio tras una discusión familiar, y posteriormente se trasladó al domicilio de una amiga en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. La madre refirió que, después de 17 días, la menor se comunicó con ella para manifestar su deseo de regresar a casa.

Tras una valoración inicial, se constató que la adolescente no presentaba signos de lesiones ni de deshidratación. El seguimiento del caso se realizó conforme al protocolo establecido por la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, finalizó el ayuntamiento de Tlajomulco.

MV