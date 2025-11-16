El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, informó que se registraron pintas en la Catedral de Guadalajara por la manifestación realizada del #15N y reprochó que las autoridades no hayan tomado las medidas preventivas para proteger el recinto.

El presbítero lamentó que aun y cuando se había tenido un acuerdo con las autoridades municipales y estatales para tomar las medidas necesarias y proteger el inmueble en las próximas manifestaciones no se haya realizado.

“Aquí el tema es que el derecho que tiene la ciudadanía de manifestarse y se tiene que respetar y se tiene que ofrecer las garantías para cuando las manifestaciones sean pacíficas y ordenadas se hagan con toda la libertad y alcancen sus objetivos y fines”, comentó.

Añadió que las autoridades deben fijarse y poner atención en los grupos radicales que se infiltran con el fin de hacer daño.

"Hay grupos que aprovechan para hacer desmanes, para hacer destrozos y eso lo tienen que prever las autoridades", expresó el Cardenal de Guadalajara. ESPECIAL

“Eso ya se sabe que va a suceder y no sólo aquí en Guadalajara, también en la capital y en otros lugares, hay grupos que aprovechan para hacer desmanes, para hacer destrozos y eso lo tienen que prever las autoridades , me extraña que no tengan una logística, una inteligencia para saber de dónde proceden estos grupos, ubicarlos desde antes y aplicar la ley”, dijo.

Finalmente lamentó que estos hechos registrados la tarde noche de ayer “manchen” la manifestación pacífica que se realizó por la mañana en varios puntos de la ciudad.

“Hay una práctica casi establecida de que en esas manifestaciones pacíficas siempre se filtran ese tipo de personas que tienen otro objetivo y tienen la finalidad de hacer daños”, concluyó.

EL INFORMADOR / ARCHIVO

Tras los disturbios ocurridos la tarde del 15 de noviembre durante la protesta nacional del “#15N” por la seguridad del país —manifestación que se replicó en distintas ciudades de la República Mexicana—, las autoridades volvieron a colocar vallas alrededor del Palacio de Gobierno de Jalisco para resguardar el inmueble. No obstante, la Catedral de Guadalajara permaneció sin protección.

EE