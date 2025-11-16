Con la plantación de un ejemplar de Rosa Morada, de seis metros de altura, sembrado por la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, el Ayuntamiento tapatío concluyó el Plan de Reforestación 2025.

En equipo con personal de Medio Ambiente y Parques y Jardines, la alcaldesa plantó este nuevo árbol, que desde este fin de semana lucirá en La Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

A la fecha, y como parte de las jornadas llevadas a cabo este año, en Guadalajara se han plantado 20 mil 603 árboles, con lo que se superó la meta que se puso para el plan de reforestación 2025, informó la directora de Medio Ambiente, Libertad Zavala.

“Finalizamos nuestro plan de plantaciones. cLogramos la plantación de más de 20 mil 600 árboles en la ciudad. Estos son endémicos, por lo tanto, llegan a tener una convivencia perfecta con nuestro ecosistema”, destacó.

ESPECIA

La funcionaria municipal explicó que, como parte del Plan de Reforestación, se recuperaron espacios para la plantación de arbolado donde antes había cemento, además de consolidar los corredores verdes que hay en la Ciudad.

También, refirió Zavala, se dio impulso a la adopción de árboles y con ello se fomentó la corresponsabilidad con las y los vecinos.

La directora de Medio Ambiente explicó que todos los árboles plantados son nativos, lo que eleva su sobrevivencia, además de que son ejemplares con follaje y de al menos dos metros de altura.

Todos los árboles plantados serán monitoreados por la Dirección de Medio Ambiente para vigilar su crecimiento y beneficios ecológicos para la Ciudad, afirmó la alcaldía a través de un comunicado. Se establecerán rutas de riego que servirán, no sólo para brindar agua, sino para detectar enfermedades o plagas y combatirlas a tiempo.

Como parte del Plan de Reforestación, se recuperaron espacios para la plantación de arbolado donde antes había cemento. ESPECIAL

La directora de Medio Ambiente recordó que el Gobierno de Guadalajara reconoce la importancia del arbolado para el desarrollo económico y social de la Ciudad, ya que los beneficios que generan impactan en todos los ámbitos, incluso en el emocional y psicológico, además de contribuir a la limpieza del aire.

“Queremos lograr ser una ciudad más verde, buscar que la ciudad sea la más limpia y la más verde del país”, finalizó Libertad Zavala.

EE