Rutas de camión cambiarán su recorrido por desfile cívico en Guadalajara

El día de mañana, lunes 17 de noviembre, el Gobierno de Jalisco llevará a cabo el desfile cívico 2025 en conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana . Debido a esta movilización en calles de Guadalajara , te diremos qué rutas de transporte público modificarán su recorrido desde esta tarde.

La Secretaría de Transporte de Jalisco informó desde sus redes sociales que los cierres viales por el desfile cívico comenzarán este domingo 16 de noviembre a las 18:00 horas. Dichos cortes a la circulación se efectuarán en la avenida Chapultepec , a su cruce con la avenida Niños Héroes , y hasta la avenida Hidalgo .

Te recomendamos: Comerciantes lamentan pérdidas económicas por protestas en Guadalajara

Toma en cuenta que las rutas alertas ante dichos cierres viales son:

Avenida Enrique Díaz de León

Avenida Américas

Se espera que el desfile inicie a las 10:00 horas del lunes y que siga la ruta tradicional: partiendo desde la Glorieta de los Niños Héroes (o de las y los Desaparecidos) y culminando su trayecto en la Avenida México .

Al igual que en ediciones anteriores, se espera la participación de corporaciones de seguridad de Guadalajara y de Jalisco, así como las tradicionales bandas de guerra y vehículos temáticos.

Rutas de transporte público que modificarán su recorrido

De igual manera, la Secretaría de Transporte de Jalisco dio a conocer a las y los usuarios que las siguientes rutas de camiones tendrán modificaciones en sus recorridos:

T10

T10-C01

T10-C02

T09-C1

T09-C2

C74

C127

C124

T11A

T11A-C01

T11A-C02

T11A-C03

C34

Te invitamos a seguir las redes sociales de la Secretaría de Transporte para que estés al tanto de todas las modificaciones y novedades que puedan suscitarse a lo largo de la jornada. De igual manera, sigue al tanto de las noticias en El Informador sobre este y otros asuntos locales.

Breve recordatorio del desfile de 2024

En la edición pasada, en 2024, más de dos mil 480 personas en 33 contingentes, al igual que miles de tapatíos más como espectadores, estuvieron presentes en el tradicional desfile, bajo el lema “ Juntos con la Educación y el Deporte, defendemos nuestra tierra ”, en conmemoración del 114 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Algunas de las exhibiciones efectuadas se enfocaron en actividades deportivas, así como el tránsito de carros alegóricos y vehículos oficiales de dependencias, entre otras acciones que entusiasmaron a los asistentes.

La edición de este 2025 pinta prometedora, ¡no te pierdas de esta conmemoración en el corazón de Guadalajara!

Te puede interesar: Vuelven las vallas a Palacio de Gobierno tras protestas en Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF