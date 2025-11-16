De acuerdo con el pronóstico del tiempo, se espera que este domingo 16 de noviembre sea una jornada cálida y soleada en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Conoce los detalles del clima a continuación:

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, indica que un canal de baja presión sobre el occidente del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, generará lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en algunas zonas de Jalisco. Se estima que en estado la temperatura máxima se ubique entre los 35 y los 40° C, y la mínima, entre los 0 y los 5° C.

Para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se pronostica una jornada soleada, con algunas nubes dispersas. El potencial de lluvias es de limitado a nulo. La temperatura máxima esperada durante el día es de 29° C, y la mínima, de 14° C.

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy 16 de noviembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Jalisco, Colima, Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 16 de noviembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 16 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 16 de noviembre de 2025:

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Jalisco (costa) y Tamaulipas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y Jalisco.

Con información de SMN, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Meteored…

