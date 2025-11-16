Este domingo se reportó el asesinato de una mujer en la colonia Lomas del Tepeyac, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, presuntamente, "por una deuda".

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Gladiola y Jazmín de la colonia ya citada, donde, hasta el interior de un domicilio, habrían ingresado sujetos armados para acabar con la vida de la joven, de entre los 20 a los 25 años de edad.

Según relataron testigos a los oficiales municipales, los sujetos habrían referido que la mujer debía dinero, y al no tener recursos para pagar, le habrían disparado de forma directa para después huir.

Paramédicos municipales confirmaron el fallecimiento de la víctima, cuyo cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para la autopsia de ley.

Los hechos deberán ser investigados por el Ministerio Público, por protocolo, como feminicidio, hasta que las indagatorias confirmen lo contrario.

En lo que va del año, entre enero y septiembre, un total de 129 mujeres han sido asesinadas en Jalisco, de las cuales, solo en 26 casos, los hechos se indagan como feminicidios, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

MB