Tras recibir un reporte a través del C4 Tlajomulco, elementos de la Policía municipal detuvieron a cuatro hombres presuntamente involucrados en los delitos de privación de la libertad, amenazas y portación de armas de fuego por hechos ocurridos al interior del fraccionamiento Hacienda Santa Fe.

En el reporte se alertó de la presencia de personas armadas en el cruce de las avenidas Cuyamel y Amarateca. En el sitio, los oficiales localizaron a dos personas que coincidían con las características proporcionadas y, tras realizar la inspección de seguridad , aseguraron dos armas hechizas o de fabricación artesanal. Se trató de una escopeta calibre 12 mm y una pistola calibre 45 mm, abastecidas ambas con cartuchos útiles. También se incautó una motocicleta de modelo reciente.

Asimismo, en el lugar, cinco personas refirieron haber sido previamente amedrentadas por los detenidos. Pero mediante reconocimiento directo, se identificó que dos de los sujetos que inicialmente afirmaron ser víctimas también participaron en la retención forzada de las otras tres personas al interior de un domicilio .

Los presuntos involucrados fueron identificados como Ricardo ‘N’, Jesús ‘N’, Abisai ‘N’ y Carlos ‘N’, quienes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, así como las armas de fuego y la motocicleta. Será la autoridad ministerial quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará la situación legal de los señalados.

