El Gobierno de Jalisco implementará un operativo de seguridad interinstitucional en el marco de la organización de la Serie del Caribe 2026, que se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de Béisbol, ubicado en el municipio de Zapopan.

El objetivo es garantizar la seguridad de las delegaciones internacionales y del público asistente que acudirá a los partidos de béisbol.

El operativo es coordinado por la Coordinación General Estratégica de Seguridad, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Estatal, el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco), el equipo Charros de Jalisco, autoridades municipales de Zapopan y Guadalajara, así como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Participarán alrededor de 400 elementos de distintas corporaciones, quienes tendrán como prioridad salvaguardar la integridad de las delegaciones participantes y de los asistentes, además de preservar el orden y la paz pública durante el desarrollo del evento deportivo.

La vigilancia será reforzada con el apoyo del Escudo Jalisco C5, manteniendo una coordinación permanente con C5 Zapopan y C5 Guadalajara para el monitoreo, la atención y la respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

En esta edición de la Serie del Caribe participarán delegaciones de Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, además de dos representantes de México: México Rojo y México Verde.

De acuerdo con el listado de artículos prohibidos y la normatividad de ingreso al recinto deportivo, no estará permitido el acceso con armas de fuego, objetos punzocortantes o contundentes, cámaras fotográficas, botellas, latas, recipientes de cristal o metal, bastones de metal o madera, bastones para selfies, bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, aerosoles ni perfumes.

Asimismo, se restringirá el ingreso de objetos que generen serpentina, rollos de papel, dispositivos láser, búmeranes, discos voladores, pistolas de agua, mascotas —salvo aquellas autorizadas para eventos especiales—, alimentos o bebidas, cartulinas o cartones, incluidos aquellos con contenido gráfico discriminatorio, violento o político, así como sirenas, grabadoras, cascos de motocicleta y drones. Tampoco se permitirá el acceso a personas menores de tres años.

El evento contará con la aplicación de criterios técnicos y de seguridad internacionales, acordes con el aforo del inmueble y la naturaleza del encuentro deportivo, priorizando en todo momento la prevención y la seguridad.

