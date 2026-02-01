Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 1 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este domingo 1 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

